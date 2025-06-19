Faralya'da aşk tatili! Hazal Çağlar ve Samet Akaydın nişan sonrası tatile çıktı
Geçtiğimiz günlerde nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan futbolcu Samet Akaydın ve oyuncu Hazal Çağlar çifti, Muğla'da sezonu açtı. Gözde çift, tatillerinden romantik anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Çaykur Rizespor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın ile "Gönül Dağı" dizisinin Asuman'ı, oyuncu Hazal Çağlar, nişan sonrası Muğla'da tatile çıktı.
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Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, Faralya'da yorgunluk atarken keyifli anlar yaşadı.
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Nişan telaşının ardından soluğu tatilde alan ikili, Muğla'nın güzelliklerinin tadını çıkarıyor.
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Samet Akaydın, sosyal medya hesabından sevgilisi Hazal Çağlar ile birlikte tavla oynarken çekilen eğlenceli anlarını ve diğer tatil karelerini takipçileriyle paylaştı.