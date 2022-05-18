Kot pantolonlardaki küçük metal parçalar (perçin) aslında ne işe yarıyor

Günlük hayatta hepimizin fark ettiği ancak bazen neden olduğunu, ne işe yaradığını bilmediğimiz küçük ayrıntılar var. Kot pantolonlardaki küçük metal parçacıklar da bunlardan. Peki, kot pantolonlardaki o metal parçalar yani perçinler aslında ne işe yarıyor? Neden oradalar ve görevleri ne? Gelin birlikte bakalım...

En özet anlatımla kot pantolonlardaki perçiler, yıpranmasını ve dikiş yerlerinin açılmasını önlemek için bilinçli olarak yerleştirilmiş durumdalar. Bu metal parçacıklara perçin deniyor ve üzerlerindeki patent Levi Strauss'a ait. Fikir, 1829'da madencilerin kotlarının ne kadar kolay eskidiğinden şikayet ettiklerini duyduğunda aklına gelmiş.

Levi's'ın bloğunda perçinlerin tarihçesi ile ilgili şu bilgiler veriliyor:

1871'de Letonyalı göçmen Jacob Davis, perçinleri ilk olarak at battaniyelerinde kullanmıştı ve bunun erkek pantolonlarında da yırtılmaları önlemek amaçlı kullanılması gerektiğini düşündü çünkü o zamanlar kot pantolonlar maden işçilerinin çalışırken giydikleri giysilerdi. Çalışma koşulları nedeniyle pantolonlar kısa süre içinde parçalanıyordu. Fakat Davis, perçin kullanma tekniğinin patentini almak için gereken paraya sahip olmadığı için, Levi Strauss'a ortak olması için teklifte bulundu. Davis ve Strauus, 1873'te Davis'in tasarımının patentini aldı. Bu, aslında mavi jean olarak bildiğimiz şeyin doğuşuydu. Bugün perçinler, kot pantolonlarımızın en hassas kısımlarını güçlendirmeye devam ediyor. Levi Strauss & Co.'nun yeni bir iş giysisi kategorisi yaratarak perçinli pantolon üreten ilk şirkettir.

2. DÜNYA SAVAŞINDA EKLENMEMİŞ

Bu konuda ilginç de bir bilgi verelim. 2. Dünya Savaşı sırasında maliyet ve hammadeden tasarruf için perçinler çıkartılmış.