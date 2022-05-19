Converse'lerin yanındaki iki delik aslında ne işe yarıyor?

Converse ayakkabılar uzun yıllardır hayatımızda. 1908 yılında Marquis Mills tarafından "Converse Rubber Shoe Company" olarak kurulan şirket; erkekler, kadınlar ve çocuklar için lastik tabanlı ayakkabılar konusunda uzmanlaştı. 1910'da günlük ayakkabı üretmeye başlayan Converse, 1915'te ise spor ayakkabı üretme işini merkeze aldı. Peki Converse ayakkabılarda bulunan iki delik tam olarak ne işe yarıyor? İşte küçük bir ayrıntı gibi görünse de bu tasarımın nedeni...

Converse ayakkabıların yanındaki iki deliğin pratik bir amacı var. Biraz tahmin edilebilir olsa da ilk amaç, ayaklarınıza havalandırma sağlamaktır. Bu iki delik havanın ayakkabıya girmesine izin verir ve ayaklarınızın terlemesini önlemeye yardımcı olur. Yani aslında ayaklarınızın etrafında hava sirkülasyonu sağlamak için kullanabilirsiniz. Birçok spor ayakkabı kullanıcısının bileceği gibi, çok fazla dolaşıyorsanız ayaklarınız ısınabilir ve terleyebilir, bu nedenle deliklerin ilk kullanımı havalandırmaya yardımcı olmaktır.

Bir diğer nedeni ise hava almasını sağlamanın aksine tam olarak bağlama tekniğiyle ilgilidir. Yani yan deliklerin ikinci rolü, bağcık tekniğinizle yaratıcı olmanızı sağlamak. Hatta bununla ilgili çekilen pek çok video var. Bu videolar birçok insanın tercih ettiği geleneksel görünüme kıyasla spor ayakkabılarınızı nasıl farklı bir şekilde bağlayabileceğinizi gösteriyor. Converse'inizi geleneksel şekilde bağlamak istemiyorsanız ekstra delikleri kullanarak kendinize yeni bir bağlama tekniği oluşturabilir daha tarz olabilirsiniz. Cosmopolitan bu konuda örnek olarak şu videoyu paylaşıyor...