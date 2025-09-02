K‑Pop İstanbul Festivali: KARD ve Young Posse bir araya geliyor

K‑Pop sahnesinin en dikkat çeken gruplarından KARD ve YOUNG POSSE, 6 Eylül 2025’te İstanbul’a geliyor. Life Park'ta gerçekleşecek organizasyon, K-Pop severleri buluşturuyor.

KARD

KARD, karma grupların en başarılı temsilcilerinden biri olarak biliniyor. Hem kadın hem de erkek üyeleriyle sahneye taşıdıkları dinamik enerji ve global hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahipler. Dansları, vokalleri ve sahne hâkimiyetleriyle her zaman tam not alan grup, bu gecede de hayranlarını büyüleyecek.

YOUNG POSSE

K-Pop sahnesinin yeni ve dikkat çekici isimlerinden Young Posse ise genç enerjileri ve özgün tarzlarıyla izleyicilere taze bir soluk getirecek. Dinleyicilerini kendine çeken melodileri ve sahnedeki enerjileriyle, bu gecenin parlayan yıldızlarından olmaya adaylar.