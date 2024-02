2024 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! Geceye 7 ödülle damga vurdu

Oppenheimer filmi, toplamda 7 ödülle geceden ayrılırken filmin yönetmeni Christopher Nolan ve başrolü Cillian Murphy'e BAFTA kazandırdı.

Film toplamda 7 BAFTA alırken, Poor Things 5 ödülle onu takip etti.

BAFTA Ödülleri'nde Prens William da kırmızı halıdan sonra salondaki yerini aldı.

77. BAFTA ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

En İyi Film: Oppenheimer

En İyi Yönetmen: Christopher Nolan, Oppenheimer

En İyi Özgün Senaryo: Anatomy of a Fall

En İyi Uyarlama Senaryo: American Fiction

En İyi İngiliz Filmi: The Zone of Interest

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone, Poor Things

En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy, Oppenheimer

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr., Oppenheimer

İngiliz Yazar, Yönetmen veya Yapımcıdan En İyi İlk Film: Earth Mama

Yabancı Dilde En İyi Film: The Zone of Interest

En İyi Belgesel: 20 Days In Mariupol

En İyi Animasyon Filmi: Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and the Heron)

En İyi Oyuncu Kadrosu: The Holdovers

En İyi Sinematografi: Oppenheimer

En İyi Kostüm Tasarımı: Poor Things

En İyi Kurgu: Oppenheimer

En İyi Saç ve Makyaj: Poor Things

En İyi Orijinal Müzik: Oppenheimer

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things

En İyi Görsel Efekt: Poor Things

En İyi Ses: The Zone of Interest