Oppenheimer filminden bir rekor daha!

Barbie filmiyle aynı zamanda vizyona giren ve büyük ses getiren Oppenheimer filmi gişede büyük bir başarıya imza atarak dünya genelinde toplam 947,5 milyon dolar kazandı.

IMAX FORMATINDA 184 MİLYON HASILAT

IMAX formatında tekrar vizyona giren Oppenheimer, IMAX formatında toplamda 184 milyon dolar hasılata ulaştı.

EN YÜKSEK HASILATA SAHİP 4. FİLM OLDU

Film, bu sayede IMAX formatında gösterilen en yüksek hasılata sahip 4. film oldu. Avatar: Suyun Yolu, Avengers: Endgame ve Avatar, ilk üçte yer alıyor.

Filmin yeniden vizyona girmesiyle toplam gişe hasılatının 1 milyar doları aşabileceği düşünülüyor.