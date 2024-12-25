2024’te Türkiye’de en çok dinlenen eski şarkılar belli oldu

Spotify, geçtiğimiz günlerde 2024 Yılın Özeti’yle Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’leri duyurmuştu. Şimdi de 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen eski şarkıları açıkladı. Gülden Karaböcek’ten “Sen Evlisin” yalnızca bu yıl on milyonlarca kez dinlenerek listenin zirvesine yerleşirken, Nilüfer’den “Son Arzum”, Kibariye’den “Lafı mı Olur” ve Ceza’dan “Med Cezir” ilk 10’un dikkat çekenleri arasında.

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen eski şarkılar (20 yıldan eski olanlar)

Gülden Karaböcek - Sen Evlisin

Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

Nilüfer - Son Arzum

Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar

Kibariye - Lafı mı Olur

Sezen Aksu - Biliyorsun

Ceza - Neyim Var Ki (feat. Sagopa K)

Sezen Aksu - Zalim

Ebru Gündeş - Çingenem

Ceza - Med Cezir

2024'te Türkiye’de en çok dinlenen eski albümler (20 yıldan eski olanlar)

Sezen Aksu - Sen Ağlama

Gülden Karaböcek - Ağlıyorsam Yaşıyorum - Gülden Karaböcek Klasikleri, Vol.2

Mor ve Ötesi - Dünya Yalan Söylüyor

Sezen Aksu - Düş Bahçeleri

Duman - Belki Alışmam Lazım

Kamuran Akkor - Sev Yeter

Ceza - Rapstar

Güllü - Oyuncak Gibi

Sezen Aksu - Firuze

Sezen Aksu - Serçe

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen eski şarkılar (2023’ten önce çıkış yapanlar)

Sen Evlisin - Gülden Karaböcek

Sopa - Clup Remix - Hande Yener

Hayırlı Günler - Aydın Kurtoğlu

Yatıya - Melis Kar

Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin

Sakladığın Bir Şeyler Var - Dedublüman

Altüst Olmuşum - Mavi Gri

Seni Dert Etmeler - Madrigal

Hüznü Hecem - Yener Çevik

SENIN UGRUNA - UZI, Mavi