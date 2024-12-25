2024’te Türkiye’de en çok dinlenen eski şarkılar belli oldu
Spotify, 2024 yılında Türkiye’de en çok dinlenen eski şarkıları açıkladı. Zirvede Gülden Karaböcek’in “Sen Evlisin” şarkısı yer aldı.
Elele Online
Spotify, geçtiğimiz günlerde 2024 Yılın Özeti’yle Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’leri duyurmuştu. Şimdi de 2024’te Türkiye’de en çok dinlenen eski şarkıları açıkladı. Gülden Karaböcek’ten “Sen Evlisin” yalnızca bu yıl on milyonlarca kez dinlenerek listenin zirvesine yerleşirken, Nilüfer’den “Son Arzum”, Kibariye’den “Lafı mı Olur” ve Ceza’dan “Med Cezir” ilk 10’un dikkat çekenleri arasında.
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen eski şarkılar (20 yıldan eski olanlar)
Gülden Karaböcek - Sen Evlisin
Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var
Nilüfer - Son Arzum
Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar
Kibariye - Lafı mı Olur
Sezen Aksu - Biliyorsun
Ceza - Neyim Var Ki (feat. Sagopa K)
Sezen Aksu - Zalim
Ebru Gündeş - Çingenem
Ceza - Med Cezir
2024'te Türkiye’de en çok dinlenen eski albümler (20 yıldan eski olanlar)
Sezen Aksu - Sen Ağlama
Gülden Karaböcek - Ağlıyorsam Yaşıyorum - Gülden Karaböcek Klasikleri, Vol.2
Mor ve Ötesi - Dünya Yalan Söylüyor
Sezen Aksu - Düş Bahçeleri
Duman - Belki Alışmam Lazım
Kamuran Akkor - Sev Yeter
Ceza - Rapstar
Güllü - Oyuncak Gibi
Sezen Aksu - Firuze
Sezen Aksu - Serçe
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen eski şarkılar (2023’ten önce çıkış yapanlar)
Sen Evlisin - Gülden Karaböcek
Sopa - Clup Remix - Hande Yener
Hayırlı Günler - Aydın Kurtoğlu
Yatıya - Melis Kar
Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin
Sakladığın Bir Şeyler Var - Dedublüman
Altüst Olmuşum - Mavi Gri
Seni Dert Etmeler - Madrigal
Hüznü Hecem - Yener Çevik
SENIN UGRUNA - UZI, Mavi