ABD’de ‘Surc-i Lisan’ sergisi açıldı

Jestüel fırça darbeleri ve yoğun boya kitleleriyle yüzeyde yarattığı optik yanılsamalar ve zengin renk katmanıyla komposizyonlar kuran Talip Keser, "Resim yaparken bilinçaltımdaki düşünceleri aktarmaya çalışıyorum, izleyicinin de bunu kendi bakış açısından hissetmesine yardımcı olmak, eserlerimin her bakan gözde farklı bir anlama kavuşarak kendi varlığını hep diri tutmasını sağlamak istiyorum. Eserlerimi dünya ile buluşturmak ve soyut sanat olarak bizler de varız demek bu sergideki önceliğim. Dünya olarak çok zor bir dönemden geçerken, tüm sorunlara ışık tutabilecek ortak bir dil olan sanatın sınırları kaldırmasına çok daha fazla ihtiyacımız var" dedi.

Soyut çalışmalarında tamamen bilinçaltını ele alan sanatçı; mekan, renk ve zamana bağlı kalmadan öngörülemeyenin peşindeki zihin yansımalarını eserlerine yansıtıyor. 14 parçalık esere ev sahipliği yapan sergi, ay sonuna kadar açık kalacak.