"D23: The Ultimate Disney Fan Event"in detayları belli oldu

2009’dan bu yana düzenlenen ve dünyanın her yerinden Disney hayranlarını buluşturan D23: The Ultimate Disney Fan Event bu yıl 9-10 ve 11 Ağustos tarihlerinde bir kez daha Anaheim, Kaliforniya'da ziyaretçilerini ağırlayacak. 2009'daki ilk etkinliğe gönderme yapan Büyücü Mickey'nin yer aldığı ana görsel ile tanıtılan D23, Disney’in bir asırlık yaratıcı hikaye anlatımını ve tüm yeniliklerini daha önce olmadığı kadar özel bir etkinlikle hayranları ile buluşturacak. D23: The Ultimate Disney Fan Event’te bu yıl katılımcıları Disney ile özdeşleşen tüm kahramanların yanı sıra büyük sürprizler, olağanüstü etkinlikler, gösteriler ve deneyimler bekliyor.

D23: The Ultimate Disney Fan Event’in bu yılki evi Honda Center olacak

Bu yıl D23, Disney’in sihirli dünyasını Kaliforniya’nın en önemli spor mabetlerinden Honda Center’a da taşıyor. Üç gün boyunca muhteşem gösterimlere ev sahipliği yapacak Honda Center’da açılış günü Disney Entertainment Showcase olacak. Bu etkinlikte Disney hayranlarının favori filmlerine, dizilerine ve sahne şovlarına dair özel gösterimler gerçekleştirilecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacak bazı yeni içerikler ilk kez görücüye çıkacak. Cumartesi gecesi Honda Center bu kez Disney Experiences etkinliğinin evi olacak. Disney’in devam eden ve gelecek olan eşsiz tecrübe etkinliklerinin katılımcılarla buluşacağı günün ardından Pazar, Ryan Seacrest'in ev sahipliğinde Disney Efsaneleri'nin 2024 sınıfını kutlamak için özel bir tören düzenlenecek. Bu yıl Disney çatısı altında tüm dünyada milyonların gönlünde yer edinen isimlerden; Colleen Atwood, Angela Bassett, Martha Blanding, James L. Brooks, James Cameron, Jamie Lee Curtis, Miley Cyrus, Steve Ditko, Harrison Ford, Mark Henn, Frank Oz, Kelly Ripa, Joe Rohde ve John Williams Disney Efsaneleri listesine dahil edilerek onurlandırılacak.

Heyecan Disneyland Resort’ta başlıyor

Disney, D23: The Ultimate Disney Fan Event’in sihirli dünyasının startını vermeden önce konuklarını 8 Ağustos’ta Disneyland Resort’ta ağırlayacak. Disneyland Park'ta özel bir geçit töreni yapılacak ve enerjik bir dans partisi ile tüm konuklar müzik ve eğlenceye doyacak. Ayrıca eşsiz fotoğrafların çekilebileceği, Disney temalı özel yiyeceklerin ve temalı ürünlerin bulunabileceği alanlar da gecenin geç saatlerine kadar hayranları bekleyecek.



Ayrıca her yıl olduğu gibi yine Anaheim Kongre Merkezi, her yaştan ziyaretçiye harika deneyimler ve aktivitelerle dolu sürükleyici ve genişletilmiş bir gösteri alanı vaat ediyor. Eşsiz Disney hikaye anlatımının ve yenilikçiliğinin en iyi örneklerinin sergileneceği alanda Pixar, Walt Disney Animation Studios, Disney+, Marvel Studios, Disney Experiences, Lucas Film’in dünyaca ünlü içeriklerine dair özel gösterimler, sergiler ve deneyim alanları burada hayranları bekleyecek. Walt Disney Arşivleri’nden bu anlamda ilk olan bir serginin de evi burası olacak.

Türünün tek örneği ürünler D23’te hayranları bekliyor

Disney hayranları D23: The Ultimate Disney Fan Event’te başka hiçbir yerde bulamayacağı çok özel ürünlere de erişebilecek. Alanda; alışveriş yapmak, sınırlı sayıda üretilen ürünleri ve koleksiyon ürünlerini deneyimlemek için özel bir bölüm bulunacak. Birçok Disney hayranının gözdeleri Mickey's of Glendale, The Hollywood Studio Store ve The Emporium gibi satış noktaları da katılımcıları bekleyecek. Ayrıca, The Walt Disney Company Store görücüye çıkacak ve özel D23: The Ultimate Disney Fan Event markalı ürünleri tanıtacak.



Konuklar özel olarak hazırlanmış gösteri, panel ve sunumların yanı sıra hikaye anlatıcıları, yaratıcılar ve yeteneklerle yapılan sohbetlere de katılma fırsatına sahip olacak. Bu sunumlar, Anaheim Kongre Merkezi'ndeki beş farklı sahnede her nesilden hayranlarını eğlendirecek. Angel Stadyumu'nda ise ilk D23 Günü, stadyumun D23 eğlencesiyle hayat bulduğu 4 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Kapıdan geçen ilk 23.000 hayran, hatıra niteliğinde ve türünün tek örneği olan D23 Mickey Mouse bobblehead'in sahibi olacak.



Hayranlar ayrıca Disney tarihinin en kapsamlı çekilişlerinden biri olan benzersiz bir çekilişe de katılabilir. “D23: The Ultimate Disney Sweepstakes – FANtastic Prizes” ile çekilişe katılan Disney hayranları, içinde Disney Cruise Line’ın en yeni gemisi Disney Treasure’ın yedi gecelik bir yolculuğu da içeren, yalnızca Disney'in sunabileceği özel ödüller ve ilgi çekici deneyimlerden oluşan hediyelerden birini kazanabilir.



Dünyanın her yerindeki Disney hayranları için her yıl unutulmaz bir tecrübe yaşatan D23: The Ultimate Disney Fan Event bu yıl da herkesi Disney’in sihirli dünyasının bir parçası olmaya davet ediyor.