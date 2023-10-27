Ece Bağcı, ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmiyle ABD’de ödüle layık görüldü

Nuri Bilge Ceylan’ın 76’ncı Cannes Film Festivali’nde ‘Altın Palmiye’ için yarışan ve Merve Dizdar’a ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazandıran filmi uluslararası festival yolculuğunu sürdürüyor.

Son olarak ABD’nin önde gelen film festivallerinden biri olan 59. Chicago Uluslararası Film Festivali’nde yarışan 'Kuru Otlar Üstüne', Ece Bağcı’ya ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ ödülünü kazandırdı.

Filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici yer alıyor.

'Kuru Otlar Üstüne', ücra bir kasabada yaptığı zorunlu görevini tamamlayıp tayin olmayı bekleyen bir öğretmenin hikayesini konu ediyor.