Kuru Otlar Üstüne filmi Türkiye'nin Oscar adayı oldu
Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'da Altın Palmiye için yarışan filmi "Kuru Otlar Üstüne", Türkiye'nin Oscar adayı oldu. 15 kişilik seçici kurul yedi film arasından oybirliğiyle Ceylan’ın filmini seçti.
Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes’da Altın Palmiye için yarışan ve oyuncu Merve Dizdar’a ödül kazandıran ‘Kuru Otlar Üstüne' filmi, ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında Türkiye’yi temsil edecek.
15 kişilik seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi Türkiye’nin 96’ıncı Akademi Ödülleri’ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.
ÖDÜL TÖRENİ MART 2024'TE GERÇEKLEŞECEK
ABD’de düzenlenecek ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.