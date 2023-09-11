Kuru Otlar Üstüne filmi Türkiye'nin Oscar adayı oldu

Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes’da Altın Palmiye için yarışan ve oyuncu Merve Dizdar’a ödül kazandıran ‘Kuru Otlar Üstüne' filmi, ‘En İyi Uluslararası Film’ dalında Türkiye’yi temsil edecek.

15 kişilik seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi Türkiye’nin 96’ıncı Akademi Ödülleri’ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

ÖDÜL TÖRENİ MART 2024'TE GERÇEKLEŞECEK

ABD’de düzenlenecek ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.