''Fight Club''ın devamı çizgi roman olarak geliyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Chuck Palahniuk’un Fight Club romanının yayınlanmasının ardından 18 yıl geçti. Şimdi ünlü yazar, kült romanının devamını ilginç bir şekilde hazırlıyor.

Fight Club‘ın devamı, 10 kitaptan oluşan bir çizgi roman serisi olarak Dark Horse’tan çıkacak.



Palahniuk’a bu seride çizer olarak Cameron Stewart eşlik edecek. USA Today‘e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Palahniuk, çizgi roman serisinin, kitabın 1999′da gerçekleşen finalinin on yıl sonrasından başlayacağını belirtti. Bu noktada kitabın, Fight Club‘ın film uyarlamasından biraz daha farklı bir sonu olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yeni Fight Club serisinde, anlatıcının dokuz yaşına gelmiş olan oğluyla ilişkisi ön planda olacak. Yine de Tyler Durden’ın yeniden belirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Bu cumartesi San Diego’daki Comic Con’da gerçekleşecek Fight Club paneline hem Palahniuk hem de filmin yönetmeni David Fincher katılacak. Muhtemelen çizgi roman serisiyle ilgili daha fazla detay söz konusu panelde açıklanacak. Dark Horse, Fight Club çizgi romanlarının ilkinin 8 Ağustos 2015′te yayınlanacağını duyurdu.