Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü, “Timsah Ateşi” ile 4 sezondur tiyatroseverleri selamlıyor

2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” ödülüne layık görülen ve The Guardian tarafından “Feminist Tarantino gibi” yorumuyla anılan, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan “Timsah Ateşi”, temposu hiç düşmeyen sürreal, grotesk bir kara-komedi olarak sahnelenmeye devam ediyor.

Oyunun yönetmenliğini Mehmet Ergen üstleniyor. Eryiğit, “Timsah Ateşi”nde Alannah karakterini ustalıkla canlandırırken, Ergüçlü, Fianna karakteriyle yine çok konuşulacak bir performansa imza atıyor. Sinema, televizyon ve tiyatrodaki oyunculuklarıyla pek çok kez ödüllendirilen Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü’nün etkileyici oyunculuklarına babaları Peter Devlin rolünde Hidayet Erdinç eşlik ediyor.

“Timsah Ateşi”nin sahneye taşıdığı duygu yoğunluğu, hem dramatik hem de kara-komik unsurlarıyla tiyatroseverlere 4 sezondur çok yönlü bir deneyim sunuyor.

Şubat ayında da bu iki ödüllü oyuncunun performanslarını izlemek isteyenler Biletinial, Biletix, Passo ve Bubilet’de biletlere ulaşabilirler.



Şubat-Mart Programı

14 Şubat Cuma / 20:30- İstanbul Zorlu PSM

16 Şubat Pazar / 20:30- Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

25 Şubat Salı / 20:30- İstanbul Zorlu PSM

25 Mart Salı / 21:00 - İstanbul Zorlu PSM



Künye

Yapımcı: Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu & Piu Entertainment

Yazan: Meghan Tyler

Çeviren: Zeynep Anacan

Yöneten: Mehmet ErgenDekor Tasarımı: Merve Yörük

Işık Tasarımı: Richard Williamson

Kostüm Tasarımı: Gül Sağer

Ses & Efekt Tasarımı: Ersin AşarYardımcı Yönetmen: Melda Narin Güler

Yaratıcı Ajans: Happy People Project

Fotoğraflar: Levent Özdemir

Şarkı Sözü Çevirmeni: Ceren Gündoğdu & Mehmet ErgenSahne Tasarım Asistanı: Ilgaz Kasapoğlu

Asistanlar: Zehra Barto, Ayşenur Erman

Oyuncular: Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü,Hidayet Erdinç,Okan Demirok