21 Mayıs'ta gerçekleşecek “Genç Bi Şenlik ‘16”da Gripin, Model, Yüksek Sadakat gibi birçok ünlü grup sahne alacak.

İstanbul’un en köklü liselerini bir araya getiren ve bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan “Genç Bi Şenlik ‘16” için geri sayım başladı. Gripin, Model, Yüksek Sadakat ve birçok sevilen grup ve sanatçının sahne alacağı şenliğin biletleri satışa sunuldu. “Genç Bi Şenlik ‘16” gençleri bu yıl da birbirinden güzel sahne performansları, kültür-sanat etkinlikleri ve eğlence ile buluşturacak. En kapsamlı gençlik organizasyonlarından birisi olan şenlik, 21 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.



Modüler Sanat Organizasyon ve URU Group işbirliği ile düzenlenen, organizasyonda lise öğrenci birliklerinin aktif rol aldığı, 20 yaş üstünün katılmadığı tek etkinlik olan “Genç Bi Şenlik ‘16” İstanbul’da düzenlenen en büyük ve en popüler gençlik şenliği olma özelliğini taşıyor. Büyük sahne gösterilerinin ve müzik gruplarının yanı sıra; sosyal sorumluluk, kültür, sanat ve spor etkinliklerine de ev sahipliği yapan şenliğin ikincisi için geri sayım başladı. Geçen yıl 11 liseden 8 bin öğrencinin katıldığı şenliğe bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor.

YÜKSEK TEMPO GÜN BOYU DÜŞMEYECEK

Sunuculuğunu Rock FM’den Mesut Süre’nin yapacağı ve gün boyunca yüksek temponun düşmeyeceği şenlikte; sevilen gruplar Gripin, Model, Yüksek Sadakat, Adamlar, Gürcan Ersoy ve alternatif rock müziğin çiçeği burnunda gruplarından Hayat Meyal sahne alacak. Sosyal medya fenomenlerinden DJ Kerimcan Durmaz ise enerjisi bitmeyen gençlerle festivalin ilerleyen saatlerinde buluşacak. Festival kapsamında yapılacak olan Liseler Arası Müzik yarışması ise 17 Nisan’da Dorock XL da gerçekleşecek. Jüri oylaması sonrası internet oylaması başlayacak ve kazanan ilk 3 yarışmacı festival günü ana sahneden duyurulacak.

“Genç Bi Şenlik ‘16”nın biletleri Biletix üzerinden alınabilir.