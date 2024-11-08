Gündüz Apollon Gece Athena, Tokyo Film Festivali'nden ödülle dönüyor

Emine Yıldırım’ın ilk uzun metrajı Gündüz Apollon Gece Athena 37. Tokyo Film Festivali'nde “Asya'nın Geleceği” bölümünde En İyi Film Ödülü'ne layık görülerek büyük bir başarı elde etti.

Türkiye’den yarışan tek yapım olan film festivalde gösterildiği seanslarda büyük ilgi topladı ve izleyici biletleri günler öncesinden tükendi. Başta filmin yönetmeni Emine Yıldırım, başrol oyuncuları Ezgi Çelik ve Barış Gönenen olmak üzere festivale katılan kurgucu Selda Taşkın, ses tasarımcısı Metin Bozkurt ve yapımcı Dilde Mahalli festival boyunca gördükleri yoğun ilgi karşısında mutluluklarını paylaştı.

6 Kasım’da düzenlenen kapanış töreninde “Asya’nın Geleceği” ödülünü açıklamak üzere sahneye jüri üyeleri Endonezyalı yönetmen Nia Dinata, Japon festivaller direktörü Yamashita Koyo ve Japon yönetmen Yokohama Satoko çıktı. Jüri Gündüz Apollon Gece Athena’ya verilen ödülü şu sözlerle takdim etti: “Hem baş kahramanının hem yardımcı karakterlerinin anlatıya derinlik katmanları veren sıradışı performanslarıyla özgün bir film. Bu film yalnızca ilgi çekici bir yapım olmakla kalmıyor, aynı zamanda görsel olarak da büyüleyici ve geçmişle bugünü zahmetsizce, tazeleyici bir bakışla birbirine bağlıyor.”

Yönetmen Emine Yıldırım ise sahnede ödülünü alırken heyecanını gizleyemedi ve ödül konuşmasında filmin yaratım sürecini şu sözlerle dile getirdi: “Bu film ekran önündeki ve arkasındaki sanatçılar arasında gerçek bir işbirliğinin eseridir. Bu filme benimle beraber kalplerini ve ruhlarını kattılar. Oyuncularıma ve bütün ekibime teşekkür borçluyum. Özellikle iki kadına, aslan gibi yüreği olan başrol oyuncum Ezgi Çelik’e ve bir bilgenin aklına sahip olan prodüktörüm Dilde Mahalli’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm zorluklara rağmen bu filmi kadın dayanışması sayesinde tamamlayabildik. Bu yüzden bu ödülü Ortadoğu’nun tüm kadınlarına armağan ediyorum.”