Neslimiz lanetlendi! 21. yy kadınlarından beklenenler her geçen gün artarken, günler 24 saatten ibaret olmaya devam ediyor. Neye yetişeceğimizi artık şaşırmış durumdayız!





Genç yazar Aybike Ertürk’ün Ocak ayında satışa sunulan ilk kitabı; ‘’Bayan Hiçbiri’’, günümüz şehirli kadınlarının; şefkatli anne, ateşli sevgili, aynı zamanda da kariyer sahibi iş kadını rollerini üstlenmeye çalışırken yaşadığı zorlukları ve tükenmişliği sade ve eğlenceli bir dil ile anlatıyor.Hamilelerin kilolarının birbiriyle kıyaslandığı, en zayıf hamilenin başarılı sayıldığı, gece dışarı çıkan anneye gıptayla bakıldığı, iş söz konusu olduğunda sadece para kazanmanın yetmediği, altın varaklarla süslenmiş, başarı hikâyeleriyle dolu bir kariyerin kabul gördüğü bir dönemden geçiyoruz. Zorluklarla dolu bu engebeli yolda başarıya ulaşabilmenin tek yolu ise “4 çekerli kadın” olabilmek.Bizler, annelerinin hayalini yaşayan ama anneleri gibi “anne” olmaya özlem duyan arada kalmış bir nesiliz! Kısa devre yapmamıza az kaldı! Sistem çöktü! Ya yenisi gelene kadar debelenip durmaya devam edeceğiz ya da ruhumuzu özgür bırakıp “Hiçbiri” olmayı kabul edeceğiz...Kim bilir belki o zaman “Hepsi” olmayı başarırız.“4 çekerli kadın” olmaya çalışan Ela’nın amansız, bir o kadar da komik mücadelesine tanıklık edeceğiz...Ateşli sevgili, şefkatli anne ve kariyer sahibi iş kadını kimlikleri arasında sıkışıp kalan Ela’nın hikayesinin içtenlikle anlatıldığı kitapta Ela, bir yandan aşık olduğu kocasını elinde tutmaya çalışırken bir yandan da geçirdiği içsel ve fiziksel değişimle başa çıkmaya çalışacaktır. Ancak içinde kuluçkaya yatan kıskanç kadın, hormonların da etkisiyle tüm benliğini ele geçirdiğinden bu hiç kolay olmayacak; Ela kendini amansız bir o kadar da komik bir mücadelenin içinde bulacaktır.14 Ocak 2015 ‘de Destek Yayınları’ndan satışa sunulan kitabı online olarak http://www.dr.com.tr, http://www.kitapyurdu.com, http://www.hepsiburada.com adreslerinden ve tüm kitabevlerinden temin edebilirsiniz.