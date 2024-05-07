İstanbul Karavan Festivali, 5’inci kez 17-18-19 Mayıs 2024’te

Her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında düzenlenen İstanbul Karavan Festivali, 5’inci kez karavan ve doğa tutkunlarını bir araya getiriyor.

Festivalde 3 gün boyunca yoga, zipline, tırmanma parkuru, paracord bileklik yapımı gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra keyifli atölye çalışmaları, konserler ve doğada yaşam konusunda bilgilendirici söyleyişiler düzenlenecek. Çocukların da eğlenceli vakit geçirebileceği festivalde küçük ziyaretçiler için çadır kurma, boyama, güvenli ateş yakma gibi atölye çalışmalarının yanı sıra çeşitli oyun etkinlikleri de düzenlenecek.

Karavan tatilini tercih edenler veya doğada vakit geçirmeyi isteyenler için festival alanında, karavan üreticilerinden kamp ekipmanlarına, karavan malzemesinden doğa sporlarına kadar birçok ünlü marka da katılımcılarla etkinlik alanında bir araya gelerek en yeni ürün ve hizmetlerini ziyaretçiler ile buluşturacak.