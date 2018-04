İşte Grammy'nin kazananları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

56. Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Staples Center'da yapılan Grammy Ödülleri töreninde, Pharrel Williams ve Nile Rodgers'den oluşan Daft Punk ikilisi, Yılın Albümü ve Yılın Kaydı ödüllerini alırken, aynı zamanda, En İyi Pop Grup Performansı ve En İyi Dans/Elekronik Albümü'nün de sahibi olarak, geceye damgasını vurdu. Ünlü Fransız ikili, her zaman olduğu gibi başlarına giydikleri kasklarıyla da dikkat çekti.



Sahne adı ''Lorde'' olan 1996 Yeni Zelanda doğumlu şarkıcı ve söz yazarı Ella Yelich O'Connor, ''Royals'' adlı parçasıyla Yılın Şarkısı ödülünü kazanarak, kariyerinde büyük bir başarıya imza attı.



Orijinal adı ''Gramafon Ödülleri''nden geldiği için kısaca ''Grammy'' olarak anılan Grammy Ödülleri gecesinde, Yılın Albümü, Yılın Kaydı, Yılın Şarkısı, Yılın En İyi Yeni Sanatçısı olmak üzere başlıca 4 katagoride ve toplam 82 dalda ödül verildi.



Los Angeles'ta bulunan ünlü Staples Center'da düzenlenen törende, ödül alan sanatçı, albüm ve şarkılardan bazılarının isimleri şöyle sıralandı:



Yılın Kaydı: Get Lucky (Daft Punk)

Yılın Albümü: Random Access Memories (Daft Punk)

Yılın Şarkısı: Royals (Joel Little & Ella Yelich O'Connor. Şarkı sözü yazarı: Lorde)

En İyi Yeni Sanatçı: Macklemore & Ryan Lewis

En İyi Pop Solo Performans: Royals (Lorde)

En İyi Düet/Grup Pop Performans: Get Lucky (Daft Punk)

En İyi Enstrümantal Pop Albümü: Steppin' Out (Herb Alpert)

En İyi Vokal Pop Albümü: Unorthodox Jukebox (Bruno Mars)

En İyi Dans Kaydı: Clarity (Zedd, Foxes)

En İyi Dans/Elektronik Albümü: Random Access Memories (Daft Punk)

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm: To Be Loved (Micheal Bublé)

En İyi Rock Performansı: Radioactive (Imagine Dragons)

En İyi Metal Performansı: God Is Dead? (Black Sabbath)

En İyi Rock Şarkısı: Cut Me Some Slack (Dave Grohl, Paul McCartney, Krist Novoselic & Pat Smear)

En İyi Rock Albümü: Celebration Day (Led Zeppelin)

En İyi Alternatif Albüm: Modern Vampires Of The City (Vampire Weekend)

En İyi R&B Albümü: Something (Snarky Puppy With Lalah Hathaway)

En İyi Geleneksel R&B Performansı: Please Come Home (Gary Clark Jr.)

En İyi R&B Şarkısı: Pusher Love Girl (James Fauntleroy, Jerome Harmon, Timothy Mosley & Justin Timberlake. Söz yazarı: Justin Timberlake)

En İyi Çağdaş Urban Albümü: Unapologetic (Rihanna)

En İyi R&B Albümü: Girl On Fire (Alicia Keys)

En İyi Rap Performansı: Thrift Shop (Macklemore & Ryan Lewis, Wanz)

En İyi Rap/Sung İşbirliği: Holy Grail (Jay Z - Justin Timberlake)

En İyi Rap Şarkısı: Thrift Shop (Ben Hanggerty & Ryan Lewis. Şarkı sözü yazarları: Macklemore & Ryan Lewis, Wanz)

En İyi Rap Albümü: The Heist (Macklemore & Ryan Lewis)

En İyi Country Solo Performans: Wagon Wheel (Darius Rucker)

En İyi Country Düet/Grup Performansı: From This Valley (The Civil Wars)

En İyi Country Şarkısı: Merry Go 'Round (Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne. Şarkı sözü yazarı: Kacey Musgraves)

En İyi Country Albümü: Same Trailer Different Park (Kacey Musgraves)

En İyi New Age Albümü: Love's River (Laura Sullivan)

En İyi Enstrümantal Caz Albümü: Money Jungle: Provocative In Blue (Terri Lyne Carrington)

En İyi Blues Albümü: Get Up! (Ben Harper With Charlie Musselwhite)

En İyi Regge Albümü: Ziggy Marley In Concert (Ziggy Marley)

En İyi Dünya Müzik Albümü: Savor Flamenco (Gipsy Kings)

En İyi Müzik Video: Suit & Tie (Justin Timberlake, Jay Z)

En İyi Müzik Film: Live Kisses (Paul McCartney)



(AA)