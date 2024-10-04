“Joker: İkili Delilik” filmi bugün vizyona giriyor! Joker: İkili Delilik konusu, oyuncu kadrosu

2019 yapımı "Joker" filmi izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Film 55 milyon dolarlık maliyetine karşılık gişede 1 milyar doların üstünde hasılat elde etti. Toplam 11 dalda Oscar adaylığı alan film, başroldeki Joaquin Phoenix'e En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını getirdi.

“Joker: İkili Delilik” filmi vizyonda

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı aksiyon ve dram ağırlıklı müzikal film "Joker: İkili Delilik"bugün sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

"Joker: İkili Delilik" konusu ve oyuncuları

Todd Phillips'in yönetmen koltuğuna oturduğu film, Joker olarak işlediği suçlardan yargılanmayı bekleyen Arthur Fleck'in, Harley Quinn ile gerçek aşkı ve içindeki müziği keşfedişini konu ediniyor.

Phoenix'in Joker rolüne geri döndüğü filmde, Lady Gaga ise Harley Quinn karakterine hayat veriyor. İkiliye Catherine Keener, Brendan Gleeson, Steve Coogan ve Zazie Beetz eşlik ediyor.

Joaquin Phoenix ve Lady Gagadan filmle ilgili açıklamalar

“Joker: Folie à Deux / Joker: İkili Delilik” filminin başrol oyuncuları Joaquin Phoenix ve Lady Gaga, filmle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Todd Phillips tarafından çekilen müzikal devam filminde Arthur Fleck rolünü canlandıran Phoenix, rol arkadaşı Lady Gaga’nın kendisini ilk kez şarkı söylerken duyduğunda ağzındaki “kahveyi tükürdüğünü” söyledi. Ünlü oyuncu, Empire’a verdiği röportajda bu durumu, “İlk şarkı söylediğimde kahve tükürdüğünü hatırlıyorum” diyerek anlattı ve ekledi: “Bu yüzden iyi hissettirdi, heyecan vericiydi ve bana güven verdi.”

Phoenix, Joker’in aşkı Harley Quinn rolünü oynayan Gaga’nın “her zaman çok teşvik edici” olduğunu belirterek, “Gaga her zaman 'Hissettiğinle git, sorun değil' diyerek çok cesaretlendiriciydi. Bu şekilde performans sergilemeyen biri için bunu yapmak rahatsız edici olabilir ama aynı zamanda çok heyecan verici de olabilir” dedi.

Lady Gaga ise, profesyonel bir müzisyen olsa da şarkıları müzikalde oynadığı karakter Lee’nin söyleme tarzına göre değiştirmeye özen gösterdiğini vurgulayarak, “İnsanlar beni sahne adımla, Lady Gaga olarak tanıyor, değil mi? O da benim, fakat bu film öyle değil; ben bir karakteri oynuyorum. Bu yüzden şarkı söylerken Lee karakterini yansıtmak ve sanatçı yanımı öne çıkarmamak için çok çalıştım” diye konuştu.