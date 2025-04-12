Oscar Ödülleri'ne yeni bir kategori eklendi

Birçok ünlü oyuncu, müzisyen, yönetmen ve aktörü kariyerinin zirvesine taşıyan Oscar ödüllerinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Variety'nin haberine göre Oscar Ödülleri'ne 'dublör tasarımı' dalında bir başarı ödülü daha eklendi..

2027 YILINDA VİZYONA GİREN FİLMLERİ KAPSAYACAK

Akademi, 2028’de 100’üncü Akademi Ödülleri ile dublör tasarımı (Stunt Design) dalında bir başarı ödülü verileceğini açıkladı. Ödülün 2027 yılında vizyona giren filmleri kapsayacağı belirtildi.

DAVID LEITCH ÖNCÜ OLDU

The Fall Guy, Bullet Train ve Deadpool 2 gibi yapımlarla tanınan yönetmen ve yapımcı David Leitch, bu kategorinin yaratılmasına öncülük etti. Yönetmenliğe geçmeden önce dublör sanatçısı ve koordinatörü olarak çalışan Leitch, Chris O’Hara ile birlikte Akademi'ye dublörlerin başarısının da Oscar Ödülleri'nde kutlanması için çağrıda bulundu.