Sahaflar Birliği, Mario Levi’nin yanında!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sosyal medyada “boykot edilecek İsrail ürünleri” arasında kitapları gösterilen yazar Mario Levi’ye pek çok mecradan destek gelmeye devam ediyor.

Sahaflar Birliği Derneği de Levi’yi destek mesajı yayımladı. Mesajda; “Sahaflar Birliği Derneği olarak, yazar Mario Levi'nin ve kitaplarının hedef haline getirilmesini şiddetle kınıyoruz. Derneğimiz, ülkemizin etnik, dini, kültürel ve sosyal unsurlarını zenginlik olarak görüp, her türlü ayrımcılığın ve ötekileştirmenin karşısındadır.



Edebiyatımıza önemli katkıları olan yazar Mario Levi'nin de, ayrımcılığa uğrayan tüm etnik, dini, kültürel, cinsel vs. unsurların da hak ettiği saygıyı görmesi kaçınılmazdır. Ülkemizin kültürel ve sosyal hayatına katkıda bulunan “bu toprakların” insanlarına reva görülen yakıştırmalar asla kabul edilemez. Sosyal, toplumsal ve evrensel barışın sağlanacağı günler en büyük hayalimizdir. Hayalimiz gerçekleşene kadar da bu ve benzeri konularda yaşanacak tüm olumsuzluklar karşısında sesimizi yükselteceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri yer aldı.