Salıncak 20 Ocak’ta Baba Sahne’de

Gülhan Kadim’in yazıp yönettiği oyunda Hazal Türesan ve Yiğit Sertdemir rol alıyor.

Salıncak, orta yaşlarına gelmiş iki kardeş, Bahar ve Kerem’in birlikte yaşadıkları evde geçer. Geçmiş bir olayın izleri, anılarında ve çevrelerinde rahatsız edici bir şekilde tekrar gün yüzüne çıkmaya başladıkça, Bahar ve Kerem’in hayatı giderek gerilim dolu ve tekinsiz bir hale gelir.

Oyun boyunca kardeşler; çocukluk, yüzleşemedikleri sırlar ve silikleşmiş gerçekler arasında savrulur. Birbirlerine bağımlı ilişkileri, oynadıkları oyunların ve yarattıkları yeni anıların gölgesinde gittikçe dengesizleşir.

20 Ocak’ta prömiyeri yapılacak Salıncak’ın diğer sahne tarihleri ise şu şekilde:

Baba Sahne, 21 Ocak 2025

Alan Kadıköy, 3 Şubat 2025

Baba Sahne, 18 Şubat 2025

Sahne Dragos, 28 Şubat 2025

Tek perde / 75 dakika

Yazan / Yöneten: Gülhan Kadim

Oyuncular: Hazal Türesan, Yiğit Sertdemir

Dekor / Kostüm Tasarımı: Başak Özdoğan

Video ve Görsel Tasarım: Mert Kaya

Ses ve Müzik Tasarımı: Tolga Tüzün

Işık Tasarımı: İsmail Sağır

Yardımcı Yönetmen: Bülent Gültekin

Yönetmen Yardımcısı: İlayda Ulcaylı

Prova asistanı: Yezda İzol

Fotoğraf: Ali Güler

Afiş: Aygen İncel

Yapımcılar: Vigor Kültür Sanat / Kumbaracı50

İletişim danışmanlığı: İlk Buluşma