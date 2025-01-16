Salıncak 20 Ocak’ta Baba Sahne’de
Kumbaracı50 ve Vigor ortak yapımı Salıncak, 20 ve 21 Ocak’ta Baba Sahne’de seyirciyle buluşuyor.
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Gülhan Kadim’in yazıp yönettiği oyunda Hazal Türesan ve Yiğit Sertdemir rol alıyor.
Salıncak, orta yaşlarına gelmiş iki kardeş, Bahar ve Kerem’in birlikte yaşadıkları evde geçer. Geçmiş bir olayın izleri, anılarında ve çevrelerinde rahatsız edici bir şekilde tekrar gün yüzüne çıkmaya başladıkça, Bahar ve Kerem’in hayatı giderek gerilim dolu ve tekinsiz bir hale gelir.
Oyun boyunca kardeşler; çocukluk, yüzleşemedikleri sırlar ve silikleşmiş gerçekler arasında savrulur. Birbirlerine bağımlı ilişkileri, oynadıkları oyunların ve yarattıkları yeni anıların gölgesinde gittikçe dengesizleşir.
20 Ocak’ta prömiyeri yapılacak Salıncak’ın diğer sahne tarihleri ise şu şekilde:
Baba Sahne, 21 Ocak 2025
Alan Kadıköy, 3 Şubat 2025
Baba Sahne, 18 Şubat 2025
Sahne Dragos, 28 Şubat 2025
Tek perde / 75 dakika
Yazan / Yöneten: Gülhan Kadim
Oyuncular: Hazal Türesan, Yiğit Sertdemir
Dekor / Kostüm Tasarımı: Başak Özdoğan
Video ve Görsel Tasarım: Mert Kaya
Ses ve Müzik Tasarımı: Tolga Tüzün
Işık Tasarımı: İsmail Sağır
Yardımcı Yönetmen: Bülent Gültekin
Yönetmen Yardımcısı: İlayda Ulcaylı
Prova asistanı: Yezda İzol
Fotoğraf: Ali Güler
Afiş: Aygen İncel
Yapımcılar: Vigor Kültür Sanat / Kumbaracı50
İletişim danışmanlığı: İlk Buluşma