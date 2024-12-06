Şehir Tiyatrosu, Uçurtmanın Kuyruğu oyunuyla Yalova'da

Savaş Dinçel’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği “Uçurtmanın Kuyruğu” 10 Aralık 2024 Salı günü Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu’nda saat 20.30’da seyirci karşısına çıkıyor. Şehir Tiyatroları 110. yıl etkinlikleri kapsamında Aralık ayında farklı kültür merkezlerinde ve sahnelerde, yeni oyunlarla turnelerine devam ediyor. Turne programı şöyle:

Zehir: 17 Aralık / Sancaktepe Sahnesi Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi

17 Aralık / Sancaktepe Sahnesi Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Gidiş Dönüş Moskova (Retro) 17 Aralık / Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde





UÇURTMANIN KUYRUĞU KONUSU

Çocukluğu babası tarafından otoriteyle bezenmiş, sıkı bir disiplinle yetiştirilmiş, bu disiplin ve otorite kendisi için saplantıya dönüşmüş bir adam, hayatına son vermeye karar verir. İntihar mektubunu yazıp bitirdiği an kapı çalar. Karşısında ilk defa gördüğü, tanımadığı bir misafir vardır. Gelen adam hayatına ve tüm çocukluğuna dair her şeye hakimdir. Zaman geçtikçe sohbet ilgi çekici bir hal alır. Etkileyici bir iç hesaplaşma başlar. Oyunda Gün Koper, Ali Yoğurtçuoğlu rol alıyor.