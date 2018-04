Turkcell Yıldızlı Geceler başlıyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Heyecanla beklenen Turkcell Yıldızlı Geceler, Pera Event organizasyonuyla 28 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde başlıyor.

Bu yılki yıldızlar geçidinde ZAZ, Candan Erçetin, Hande Yener, Sibel Can, Mario Farantouri&Alexandros Karozas, Nil Karaibrahimgil, Yalın, Ferhat Göçer & Anjelika Akbar, Volkan Konak, Mustafa Ceceli, Aşka Dair Şarkılar, Bülent Ortaçgil&Birsen Tezer& Hüsnü Arkan, Goran Bregovic, Halil Sezai & Yasmin Levy, Funda Arar, Sertab Erener, Göksel, Murat Dalkılıç ve İlhan İrem gibi birbirinden ünlü isimler yer alacak.

AÇILIŞ ZAZ’DAN

Açılışını 28 Temmuz’da “Edith Piaf’ın tahtına aday gösterilen, ülkesinde ve Avrupa’da En Beğenilen Fransız Şarkıcı”unvanına sahip Zaz’ın yapacağı Turkcell Yıldızlı Geceler’de 25’i aşkın sanatçı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak.



CANDAN ERÇETİN’DEN 2 KONSER

Ssevilen şarkıcı Candan Erçetin, 2 muhteşem konser ile Turkcell Yıldızlı Geceler sahnesinde olacak.



İşte konser tarihleri...

28 Temmuz ZAZ

29 Temmuz CANDAN ERÇETİN

30 Temmuz CANDAN ERÇETİN

31 Temmuz HANDE YENER

1 Ağustos SİBEL CAN

2 Ağustos MARIA FARANTOURI-Tribute to Mikis Theodorakis 90th Birthday & More! Special Guest: ALEXANDROS KAROZAS

3 Ağustos NİL KARAİBRAHİMGİL

4 Ağustos YALIN

5 Ağustos FERHAT GÖÇER&ANJELİKA AKBAR

6 Ağustos VOLKAN KONAK

7 Ağustos MUSTAFA CECELİ

8 Ağustos AŞKA DAİR ŞARKILAR

10 Ağustos BÜLENT ORTAÇGİL&BİRSEN TEZER&HÜSNÜ ARKAN

11 Ağustos GORAN BREGOVIC

12 Ağustos HALİL SEZAİ-YASMIN LEVY

13 Ağustos FUNDA ARAR

14 Ağustos SERTAB ERENER

15 Ağustos GÖKSEL

16 Ağustos MURAT DALKILIÇ

5 Eylül İLHAN İREM