Bu yılki yıldızlar geçidinde ZAZ, Candan Erçetin, Hande Yener, Sibel Can, Mario Farantouri&Alexandros Karozas, Nil Karaibrahimgil, Yalın, Ferhat Göçer & Anjelika Akbar, Volkan Konak, Mustafa Ceceli, Aşka Dair Şarkılar, Bülent Ortaçgil&Birsen Tezer& Hüsnü Arkan, Goran Bregovic, Halil Sezai & Yasmin Levy, Funda Arar, Sertab Erener, Göksel, Murat Dalkılıç ve İlhan İrem gibi birbirinden ünlü isimler yer alacak.
AÇILIŞ ZAZ’DAN
Açılışını 28 Temmuz’da “Edith Piaf’ın tahtına aday gösterilen, ülkesinde ve Avrupa’da En Beğenilen Fransız Şarkıcı”unvanına sahip Zaz’ın yapacağı Turkcell Yıldızlı Geceler’de 25’i aşkın sanatçı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak.
CANDAN ERÇETİN’DEN 2 KONSER Ssevilen şarkıcı Candan Erçetin, 2 muhteşem konser ile Turkcell Yıldızlı Geceler sahnesinde olacak.
İşte konser tarihleri...
28 Temmuz ZAZ
29 Temmuz CANDAN ERÇETİN
30 Temmuz CANDAN ERÇETİN
31 Temmuz HANDE YENER
1 Ağustos SİBEL CAN
2 Ağustos MARIA FARANTOURI-Tribute to Mikis Theodorakis 90th Birthday & More! Special Guest: ALEXANDROS KAROZAS
3 Ağustos NİL KARAİBRAHİMGİL
4 Ağustos YALIN
5 Ağustos FERHAT GÖÇER&ANJELİKA AKBAR
6 Ağustos VOLKAN KONAK
7 Ağustos MUSTAFA CECELİ
8 Ağustos AŞKA DAİR ŞARKILAR
10 Ağustos BÜLENT ORTAÇGİL&BİRSEN TEZER&HÜSNÜ ARKAN
11 Ağustos GORAN BREGOVIC
12 Ağustos HALİL SEZAİ-YASMIN LEVY
13 Ağustos FUNDA ARAR
14 Ağustos SERTAB ERENER
15 Ağustos GÖKSEL
16 Ağustos MURAT DALKILIÇ
5 Eylül İLHAN İREM