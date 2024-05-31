Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin yeni sezonunda Tom Bombadil karakterini Rory Kinnear canlandıracak

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ikinci sezonu 29 Ağustos 2024’te yalnızca Prime Video’da yayınlanacak.

Bu duyuru, onlarca yıldır Tolkien hayranları tarafından sevilen zamansız, gizemli ve neşeli Tom Bombadil karakterinin sosyal medyada yarattığı birçok spekülasyonun ardından geldi. Ana hikayenin pek çok önemli anında rol alan karakterin, Orta Dünya'nın ekranlara gelen diğer tasvirlerinde yer almaması hararetli tartışmaların konusu olmuştu. Bu haber, diziden yepyeni görseller ve Vanity Fair’de yapılan bir röportaj ile açıklandı.

Dizinin yapımcıları J. D. Payne ve Patrick McKay, hikayeye bu karakteri katmaktan ve yetenekli Kinnear’ın bu karaktere hayat vermesinden heyecan duyduklarını dile getiriyorlar. “Tuhaf ve büyüleyici birisi ve neredeyse şapşallığın eşiğinde! Ama aynı zamanda çağların bilgeliğine, yıldızların müziğine, antik tarihin ve mitlerin derin duygusal kuyularına sahip. Fikirleri ve onları hayata geçirişi İskandinav mitlerine ve Avrupai masallara uzanan, derin kökleri olan bir karakter” diyor McKay. “Çok tuhaf bir şekilde, bir nevi Yüzüklerin Efendisi'ndeki en Yüzüklerin Efendisi olan şey. Tom bu yapı içinde nadir bulunan ilginç bir karakter çünkü hikaye daha karanlık olmasına rağmen o, çocuk şiirlerini tekerleme ve şarkılara çeviriyor. Bir nevi sezonun geri kalanındaki ton değişimine meydan okuyor ve karanlık denizin ortasında gerçek bir ışık oluyor,” diye ekliyor Payne.

Kinnear, ünlü sarı çizmeleri giyme fırsatını seve seve kabul etti ve okuyucular tarafından Tom Bombadil karakterinin iyi bilinmesine rağmen, sesini ve tavırlarını ilk kez ekranlara getirecek olan bir yapımda yer alma fırsatından keyif aldığını açıkladı. “Bombadil’in o kadar çok yaşanmışlığı, samimiyeti ve empati duygusu var ki artık önemli olanın küçük şeyler olduğunu biliyor. Bu aslında oldukça içsel ve onun kim olduğuna dair anlayışım açısından oldukça ulaşılabilir hissettirdi.”

Tom Bombadil hakkında bilmeniz gerekenler

Rory Kinnear, Tolkien'in eserlerinde kökeni bilinmeyen, ebedi bir bilgeliği yansıtan, karşılaştığı kişileri olayları daha net görmeleri için yönlendiren ve dünyayı daha iyi anlamalarına yardımcı olan "Tom Bombadil" karakterini canlandırıyor. Hikayede, Orta Dünya kadar eski olduğunu ve başkalarının ulaşamayacağı bir bilgeliğe sahip olduğunu iddia ediyor. Keşif ve anlam arayışı, ruhu için vazgeçilmez olan Bombadil, sarı çizmeleri, mavi ceketi ve tüylü şapkasıyla ünlü ve şarkılı dizelerdeki esrarengiz ifadelere eğilimlidir.

Ayrıca, Vanity Fair röportajında Tom Bombadil'in Maceraları adlı kitabın, ikinci sezonunun Prime video’ya 20 Ağustos 2024'te dönüşünden hemen önce, Harper Collins’ten Tolkien Yayın Direktörü Chris Smith tarafından sert kapak olarak yeniden yayınlanacağını açıkladı. Smith şu sözleri de ekledi: "Umuyorum ki, Rory Kinnear'ın Güç Yüzükleri’ndeki Tom Bombadil karakterini canlandırmasıyla izleyiciler, dünyanın dört bir yanındaki okuyucuların sevdiği bu eşsiz karakter hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilham alacaklar.”