Lupin 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu

Fransız roman karakteri olan Arsene Lüpen'in maceralarından esinlenilen Lupin'in ilk sezonu Ocak 2021’de, 2'nci sezonu 11 Haziran 2021 tarihinde yayınlandı. Omar Sy'ın Assane Diop'a hayat verdiği dizi, yayınlandığı yılın ilk günlerinde ilgiyle karşılandı ve Netflix'in en çok izlenen orijinal dizilerinden biri oldu. Gözler Lupin 3. sezondaydı...

Lupin 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dizi, yayınlanan son bölümünden iki yıl sonra üçüncü sezonuyla geri dönüyor. Fransız suç draması, Ocak 2021’de yayınlanmış ve dünya çapında bir hit olmuştu. Netflix şimdi de üçüncü sezonun 5 Ekim’de yayınlanacağını duyurarak haberi resmi Twitter hesabından paylaştı.

Gözlerimiz onu arıyordu. Lupin 3. Kısım 5 Ekim'de sadece Netflix'te. pic.twitter.com/llfjzKj6Ht — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) April 20, 2023

Ocak ayında dizinin yıldız isimlerinden Adama Niane trajik bir şekilde henüz 56 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Ölümünden önce son sezonu görüp görmediği bilinmediği gibi oyuncunun ölüm nedeni ile ilgili de herhangi bir açıklama yapılmadı. Fransız aktör en çok Lupin’deki suikastçı ve eski mahkum Leonard Kone rolüyle tanınıyordu.

Lupin konusu nedir?

Lupin dizisi babasını bir cinayete kurban veren çocuğun büyüdüğü zaman alacağı intikamı konu edinmektedir. Babasının temiz olduğunu ortaya çıkarmak için adım adım planının işleyen Assana Diop karakteri, bunu Kibar Hırsız ismindeki kitaptan esinlenerek yapmaktadır.