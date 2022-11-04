Main Character olamaya hazır mısınız? 'Main Character' enerjisi nedir?

Her ne kadar ‘dünya benim etrafımda döner’ tavrı desteklenecek bir şey olmasa da, bu eğilim özünde kendini sevmekle ilgilidir. Özellikle karantina döneminin getirdiği sosyalleşme ihtiyacıyla sosyal medyada birçok akım ortaya çıktı. Bir hashtag olarak başlayan bu viral akım, kişilerin bir ana karakterin yapacağı gibi özlemle boşluklara bakarken, yağmurda dans ederken ya da kendi etraflarında dönerken; bir mağazada ürünlere bakarken kendi videolarını kayda almasıyla popüler bir formata dönüştü. Peki kendi hayatınızın ana karakteri olamaya var mısınız?

'Main Character' nedir?

Lisanslı psikolog Amy Jane Griffiths, insanların, özellikle aile ziyareti için eve döndüklerinde “kendilerinin değerlerini gösterme" ihtiyacı duyduklarını söylüyor. Ana karakter enerjisi akımı da bunun başka bir yoludur. Griffiths, "Başarının ne anlama geldiğine dair kendi tanımınızı yaratın ve başkalarının ne düşündüğünün veya neye değer verdiğine dair bakış açınızı değiştirmeye çalışın" diyor. Yani, ana karakter enerjisine sahip olmak, arkadaşlarınla gittiğin bir yaz tatilinin videolarını veya geçmişten kalan eğlenceli anılarını bir klip yaparak, kendini filmdeki kahraman olarak ilan etmekle eşdeğerdir.

Bu trend nasıl ortaya çıktı?

Çoğu trendin yaşam ömrü gibi, bu akım da hızlıca her yere yayıldı ve hatta bazı insanlar kendini bu trende adadı. Brody Wellmaker ve Nicholas Flannery gibi influencerlar, Twilight serisini ve “zengin kadın” tiplemesine atfen kendi parodilerini yarattı.

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Geçmişten günümüze 'Main Character'

Bu trend aslında geçmişe kadar dayanıyor. Gossip Girl, Sex and The City ve daha çok çok filmde 'Main Character' dediğimiz yüzleri görebiliyoruz. Günümüze kadar uzanan bu trend sosyal medyada da oldukça etkin bir hale geldi. Sosyal medyada herkes kendini hayal ettiği kişilik olarak gösteriyor bu da bir şekilde Main Character enerjisi verebiliyor. Tabii bunu yapabilen kişilerde daha çok ortaya çıkıyor. Ancak bu durum sosyal medyadan gerçek hayata aktarıldığında sorun yaratabilir çünkü 'Main Character' enerjisinde içinde aslında kibir de mevcuttur bu da insan ilişkilerinizde sorun yaratabilir.

İster yeni kazanılan bir sosyal hayatı sergilemek için bir bahane olsun ister yolculuğunuza pembe gözlüklerle camdan dışarı bakmanın bir yolu olsun, bu trend şüphesiz giderek pek çok kişiyi etkisi altına alıyor. Bunu okuduktan sonra, bu trendin bir parçası olmayı düşünürseniz, nedenlerinizi iyi değerlendirin ve belki de bu fırsat, 2020'den önce kim olduğun ile şu an kendini hisseden kişi arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı olabilir. Sonuçta, sen bir ana karaktersin ve karar senin!