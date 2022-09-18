30 günlük kendini sevme challenge! 30 günde kendini sevme programı ile bünyeye pozitif basıyoruz!

“Kendini sevme” konseptini çokça duymuş olabilirsin. Peki gerçekten ne olduğunu biliyor musun? Kendini sevmek, kendini sevmek aslında o kadar basit değil. Kendine nasıl davrandığın, kendin hakkında düşüncelerin ve kendinle ilgilendiğin tüm halleri kapsar. Arkadaşlarınla, ailenle ve önem verdiğin diğer kişilerle ne kadar ilgilenirsen ilgilen en önemlisi her zaman sensin! Fiziksel, ruhsal ve duygusal sağlığınız bir numaralı önceliğiniz olmalıdır. Kişisel bakımınızı ne kadar uygularsanız, o kadar mutlu olursunuz ve kendinizden memnun olana kadar başkasıyla mutlu da olamazsınız!

30 günlük 'Kendini sevme challenge' nedir?

Otuz gün boyunca, her günü tamamlamanız için farklı challange gerçekleştireceksiniz. Her birisi size daha fazla neşe getirecek ve hem kim olduğunuzu hem de hayatınızda olanları kabul edip onlarla daha fazla gurur duymanızda yardımcı olmak üzere tasarlandı.

Bu otuz günlük öz sevgi, zihniniz, bedeniniz, ilişkileriniz, çevreniz, aktiviteleriniz ve mali durumunuz olmak üzere altı bölüme ayrılmıştır. Her bölümün hayatınızın çeşitli yönlerini iyileştirmeye yardımcı olacak kendi içinde zorlukları vardır. Eğer birini atlamak istersen, bu hiç sorun değil! Bunların hepsini tamamlamak zorunda değilsiniz, ancak bunları yapmanız ayın sonunda kendinizin en iyi versiyonu gibi hissetmenize yardımcı olabilir!

1. Gün: Pozitif telkinler oluşturun

İlk gün kendiniz hakkında beş adet olumlama bulun, bunları yazın ve yüksek sesle kendinize söyleyin! Bu olumlamaları ne kadar çok kendinize tekrar ederseniz o kadar kendinizden emin ve kendinin farkında olacaksınız. Çok geçmeden, çokça ihtiyaç duyduğunuz bir alışkanlık haline gelecek.

2. Güm: Kendini sevme defterine başlayın

Kendiniz için bir defter oluşturun bu deftere en iyi niteliklerinizin neler olduğunu, neyde en iyi olduğunuzu ve kendiniz hakkında en çok neyi sevdiğinizi düşünün. Sizi siz yapan şeyler nedir? Derinlemesine düşünün ve kağıtla kalemi buluşturun.

3. Gün: Minnet listesi yapın

En çok neye minnettarsın? Küçük bir şey olsa dahi hayatınızdaki şükrettiğiniz her şeyi tek tek yazın. Günlük rutininizde, ilişkilerinizde ve kendinizde en çok neyi takdir ettiğinizi düşünün.

4. Gün: Meditasyon yapın

Meditasyon stresi azaltmak ve mutluluğunuzu arttırmak için harika bir yöntemdir. Nefesinize odaklanmak, yatıştırıcı sesleri dinlemek veya rehberli bir meditasyon eşliğinde en az 10 dakika boyunca oturmayı deneyin.

5. Gün: Bir terapist bulun

Eğer terapiden yardım alabileceğinizi düşünüyorsanız, beşinci günün meydan okuması yaşadığınız yerde size uygun bir terapist bulmak olmalı. İlk seansınızın randevusunu almak kendini sevme yolunda atılan büyük bir ilk adımdır.

KENDİNİ SEVME CHALLENGE BÖLÜM İKİ: BEDENİNİZ

Vücudunuz hakkında olumsuz bir görüşe sahip olmak çok kolaydır bu nedenle önümüzdeki beş gün fiziksel olarak kim olduğumuzu takdir etmekle ve kendinize iyi davranmakla ilgili olacak.

6. Gün: Vücudun hakkında sevdiğin beş şeyi kendinize söyleyin

Aynanın karşısına geçin ve vücudunuzu inceleyin, kendi vücudunuzla ilgili en çok neyi seviyorsunuz, vücudunuzun hangi bölgelerini seviyorsunuz bunları düşünün ve sevdiğiniz tarafları yüceltin.

7. Gün: Uykunuzu iyileştirin

Uykusuzluk vücudunuza zarar verebilir. Yedinci günde, dinlendirici bir gece uykusu çekmek için elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışın. Günün geç saatlerinde kafeinden kaçının, ve gerekirse yatmadan önce meditasyon yapmayı deneyin.

8. Gün: Yeni bir sağlıklı tarif deneyin

İnternetten sağlıklı bir popüler tarif aratıp denemeye koyulabilirsiniz. İyi bir gece uykusunun yanı sıra, sağlıklı beslenmek sadece fiziksel değil zihinsel sağlığınızı iyileştirme konusunda çok önemlidir.

9. Gün: Egzersiz yapın

Dokuzuncu gün tamamen ayağa kalkıp hareket etmekle ilgili! Bir yürüyüşe çıkabilir, bisiklete binebilir veya biraz yoga yapabilirsiniz.

10. Gün: Dışarı çıkın

Onuncu günde hava durumundan bağımsız olarak en az 15 dakika dışarı çıkın. İsterse hava güneşli güzel bir gün, isterse kasvetli ve yağmurlu olsun, siz keyfini çıkarmanın bir yolunu bulun! Temiz havanın veya taze yağmurun toprakla buluşmasının kokusunu akciğerlerinize çekin.

KENDİNİ SEVME CHALLENGE ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İLİŞKİLERİNİZ

Kendini sevmenizin bir parçası, kendini doğru insanlarla çevrelemektir. 11. ile 15. günler boyunca, romantik olsun ya da olmasın ilişkilerinize ve onların içinde (ve tabii ki kendi içinizde) nasıl daha fazla sevgi yaratabileceğinize odaklanacak.

11. Güm: Eşinizle veya bir arkadaşınızla bir randevu planlayın

On birinci gün eğlenceli bir gün! Önem verdiğiniz birisiyle veya bir arkadaşınızla gezi planlayın. Basit tutmak istiyorsanız evde kalabilir ve akşam yemeği pişirebilirsiniz.

12. Gün: Sosyal medya detoksu yapın

Söylemesi yapmaktan daha kolay, ancak tüm gün boyunca sosyal medya hesaplarınızın hiçbirine bakmayın. Ne kadar stres azaltan bir etkinlik olduğuna çok şaşırabilirsiniz! Akıl sağlığınız için bu aslında çok ihtiyacınız olan bir mola. Sosyal medyadan uzak dururken, başka bir şeye odaklanmak adına ertelediğiniz bir etkinliğe veya bir eğitime vakit ayırmayı deneyebilirsiniz.

13. Gün: Sert bir konuşma yapın

Hangi konuşmadan kaçındın? Bir aile üyesiyle veya önemli bir kişiyle konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Kolay olmayacak, ancak bittiğinde omuzlarından büyük bir ağırlığın kalktığını hissedeceksiniz.

14. Gün: Gönüllülük yapın

Sizin için önemli olan bir amaç için gönüllü olarak yapmaya vakit ayırın. Zamanınızı başkalarına adadığınız için kendinizi iyi hissedeceksiniz. 14. Günde yapamıyorsanız, gerçekleşmesi için başka bir güne planınızı yapın.

15. Gün: Bir sınır oluşturun

Romantik veya platonik fark etmeksizin herhangi bir sağlıklı ilişki için sınırlar muhakkak olması gerekir. Karşılığında fazla bir şey olmadan kendinizden çok fazla şey verdiğiniz mevcut bir ilişkiyi düşünün. Biraz kontrol edici görünen romantik bir ilişki içinde misiniz? Size hizmet etmeyen her şey için bugün bir sınır oluşturmaya başlayın.

KENDİNİ SEVME CHALLENGE DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEVRENİZ

Çevrenizdeki alana nasıl davrandığınız, aslında kendinize nasıl davrandığınızı etkileyebilir. Kendini sevmenin bir parçası, kendinizi iyi hissettiren bir alan yaratmak için çevrenizi değiştirmektir!

16. Gün: Kendine bir çiçek veya bitki satın alın

Etrafınızı sevdiğiniz çiçeklerle donatabilirsiniz! Emin olun bu size çok iyi gelcektir. Bir çiçeğe veya bir bitkiye bakmak sizi daha mutlu hissetirecektir.



17. Gün: Alanınızı ayırın

Dağınık bir yaşam alanı dağınık bir zihniyet yaratabilir bu nedenle on yedinci günde dağınıklığı yok edin! Önemsiz bir çekmeceyle başlayabilir ve büyük karmaşalarınızdan kurtulabilirsiniz. Karmaşayı temizlemek size daha net bir zihin verir ve bu da kendinizi sevme yolculuğunuza daha fazla odaklanmanıza yardımcı olur.

18. Gün: Kendinizi şımartın

Kendinize yeni bir giysi, mücevher veya güveninizi artırmaya yardımcı olan ve kendinizi güçlü hissetmenizi sağlayan başka herhangi bir parça satın alın.

19. Gün: Artık size hizmet etmeyen kıyafetleri atın

Dolap temizliği zamanı! Size uymayan ya da artık delice sevmediğiniz ve giymediğiniz tüm giysilerden kurtulun.

20. Gün: Kendiniz için bir okuma köşesi veya kutsal bir alan oluşturun

Dinlenmek, kitap okumak veya meditasyon yapmak için rahat bir alan yaratın. Rahat bir sandalye, yastıklar ve battaniyeler alın ve ciddi bir öz sevgi için yerinizi ayırın.

KENDİNİZİ SEVME CHALLENGE BEŞİNCİ BÖLÜM: AKTİVİTELERİNİZ

Günlerinizi size neşe ve güven veren aktiviteler yaparak mı geçiriyorsunuz? 30 günlük kendini sevme mücadelemizin bir sonraki kısmı, kişisel gelişime yardımcı olan faaliyetlere odaklanmakla ilgilidir. Yirmi birinci günde kendinize bir spa ile şımartın.

21. Gün: Kendinizi şımartın

Saç kesimi, manikür-pedikür, masaj veya kendinizi rahatlamış ve tazelenmiş hissetmenize yardımcı olacak herhangi bir bakım yaptırın. Tek vaktin uzun bir duş olsa bile, yap! Kendinize hak ettiğiniz ‘ben-zamanını’ verin.

22. Gün: Her zaman yapmak istediğin yeni bir şeyi deneyin

Denemek için can attığınız ama henüz bulamadığınız bir şeyi düşünün. Bugün onu deneyin! Yeni şeyler denemek, size ne kadar yetenekli olduğunuzu hatırlatır ve güveninizi artırır.

23. Gün: En sevdiğin müziği dinleyin

En sevdiğin müziği dinlerken kaybolmaktan daha güzel bir duygu var mı? Çaldıklarında eşlik etmeden duramadığınız şarkılardan oluşan bir playlist hazırlayın. Bu yeni playlistini arabada son ses açabilir, evdeyken kulaklıklarını takarak dinleyebilir veya duşta yüksek sesle bağırarak eşlik edebilirsin.



24. Gün: Güzel bir kitap okuyun

Kendiniz için yarattığınız o rahat köşeyi denemenin zamanı geldi! Bir kitap alın,

rahatlayın ve bir süreliğine başka bir dünyada kaybolun.



25. Gün: Bir dans partisi organize edin

Biraz müzik açın ve kendinizi bırakın! Bunu istersen tek başına, istersen arkadaşlarınla, partnerinle, çocuklarınla veya senle çılgınca dans etmek isteyen herhangi biriyle yapabilirsin.

KENDİNİ SEVME CHALLENGE ALTINCI BÖLÜM: MALİ DURUMUNUZ

Paranın hayatımız üzerinde büyük bir etkisi vardır, bu nedenle kendini sevme mücadelenizin altıncı bölümü, kişisel finansmanı önemsemeye odaklanır.



26. Gün: Büyük bir finansal hedef belirleyin

Tüm finansal hedeflerinizi düşünün ve hangisini harekete geçirmek istediğinize karar verin. Ardından, ona ulaşmak için bir plan yapın!



27. Gün: Bir acil durum tasarruf fonu açın

Bu, gelecekteki benliğinizi korumanın bir yoludur! Halihazırda bir birikime sahipseniz, tasarrufunuzun nasıl gittiğini ve her ay biraz daha ekleme yapıp yapamayacağınızı değerlendirin.

28. Gün: Bütçenizi gözden geçirin

Harcamalarınız ne alemde? Kısıtlamanız gereken veya bütçenizi arttırabileceğiniz alanlar var mı? Kendinize biraz sevgi gösterin ve bir bütçe planıyla stresinizi azaltın.

29. Gün: En sevdiğiniz amaca bir bağışta bulunun

Ne kadar vermeye karar verirseniz verin, çok önemsediğiniz bir amaca bağış yapın. Mümkünse, bütçe planınıza aylık bir bağış ekleyin!



30. Gün: Bir finansal vizyon panosu oluşturun

Sonuncusu ama son derece de önemli olan bir gün olan otuzuncu günde finansal vizyon panosu oluşturarak kendini sevme meydan okumasına son ver. Bu pano, finansal hedeflerinizi hayata geçirmenizde yardımcı olması içindir! Gelecekteki başarınızı görselleştirmek, onu başarmak için çalışmanızı için sizi motive etmeye yardımcı olur. Ne de olsa “İnanmak başarmanın yarısıdır.” demişler.