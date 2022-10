Mansplaining nedir? Mansplaining yapan birini tespit etmenin 25 yolu

Mansplaining, bir erkeğin bir kadına bir şeyi küçümseyici ve patronluk taslayacak biçimde açıklamasını tanımlamak için kullanılır. Bu tür bir adam, tartışılan konu hakkında konuştuğu kişiden daha bilgili olduğuna dair önyargılı inanç ve varsayımla olayları açıklar. Peki mansplaning yapıldığını nasıl anlarsınız? İşte 25 belirti...

Mansplaining nedir?

Mansplaining terimi, Nisan 2008'de Rebecca Solnit tarafından yazılan "Men Explain Things to Me: Facts Didn’t Get in Their Way" adlı makaleden esinlenmiştir. Solnit'in makalesinde, mansplaining'in "genç kadınları sessizleştirmeyi amaçladığını" ve "erkeklerin arkası boş aşırı güvenini pompaladığı gibi kadınları kendinden şüphe duyma ve kendini sınırlama konusunda eğittiğini" yazdı. Mansplain tanımı 2018 yılında Merriam-Webster sözlüğünde ortaya çıktı.

Mansplaining, bir erkeğin bir kadınla konuşurken patronize edici bir ton kullanarak sözde "üstünlüğünü" göstermesinin bir yoludur. Herhangi bir sosyal durumda kullanıldığında, duyma uzaklığındaki herkesi kapsar. Bir erkeğin bir kadını "yerine" koymaya çalışması çabasıdır. Bu ya söylediği sözlerle ya da onları söyleme şekliyle olur.

Ton ve söylenenler farklı olabilir, ancak amaç, bir kadını bazı durumlarda aptal hissettirmektir. Mansplaining'i içselleştirmeyin veya sizinle bir ilgisi olduğunu düşünmeyin. Bu seninle ilgili değil, cinsiyetinle ilgili. Bu yüzden ya karşınızdakine meydan okumalısınız ya da sadece umursamadan yolunuza devam etmelisiniz.

Mansplaining'in nesillerdir devam eden bir fenomen olduğu üzerine tartışmalarda bulunabilirsiniz. Bu muhtemelen erkeklerin bir şekilde kadınlardan daha üstün olduğu eski zamanlardaki fikre dayanıyor. Kadınların görülmemesi ve duyulmaması gereken Viktorya dönemlerinden ve ötesine dayanıyor. Neyse ki, o zamandan beri işler çok değişti, ancak birçok cinsiyet sorunu hala günümüzde devam ediyor. Bu, gelecek nesillerimizi de rahatsız etmeye devam etmeden önce el atmamız gereken bir şey.

Bu nedenle, mansplaining'in ne olduğunu ve mansplaining'in belirtilerini anlamak çok önemlidir, böylece size yapıldığında karşınızdakine meydan okuyabilirsiniz.

Mansplaning yapıldığını tespit etmeniz için 25 belirti

1. Yavaşça konuşur ve bir noktayı kaçıracağınızı düşünüyormuş gibi iddiada bulunur

Mansplaining yapan bir adam genellikle bilerek gerçekten yavaş konuşacaktır. Ayrıca her kelimeden sonra size bakabilirler. Söylediklerinin karmaşıklığına "ayak uydurabileceğinizden" emin olmak isterler. Onların zihninde, kavramı anlayacak kadar zeki değilsinizdir. Bu yüzden yavaş konuşmaları gerekiyor, böylece onların ne dediğiniz kaçırmazsınız. Görünüşe göre çok cahil olduğunuz için, sizi çok karmaşık açıklamalarıyla zor durumda bırakmak istemiyorlar.

2. Anaokulu çağındaki bir çocukla konuşuyormuş gibi hissettirirler

Birinin mansplaining yapmasının ardındaki nokta, sizi aptal ve cahil hissettirmektir. Bu sizi gücünüzden mahrum eder ve gücü onlara verir. Bu, anaokulu çağındaki bir çocuğa bir şey açıklamaya çok benzer, çünkü başlarının üstünde neyin bu kadar açık olduğunu anlama olgunluğuna sahip değildirler. Size mansplaining etmeye çalışan bir adam, genellikle davetsiz, aşırı açıklama yapacak ve sizi gözyaşlarına boğacaktır.

3. Sizi düzeltirler çünkü büyük kelimelerin sizi aştığını düşünürler

Tüm "büyük" kelimeleri kullanmak yerine, "sizi susturma" ihtiyacı hisseder. Basitleştirmek onun görevi olduğunu düşünür, böylece zeka seviyenizin çok üzerinde olan tüm laf kalabalığıyla başınızı uğraşmamanızı sağlar. Gerçek şu ki, muhtemelen ondan çok daha fazla kelime dağarcığı biliyor ve anlıyorsunuz.

4. Nedenini bilmiyorsunuz, ancak sizinle konuşurken utanmış ve küçümsenmiş hissediyorsunuz

Sizi utandırır ve küçümserler, ama bazen neden olduğundan bile emin olamazsınız. Bu, mansplaining de oldukça iyi olduklarını ve bunu çokça yaptıklarını kanıtlıyor. Bütün mesele sizi bu şekilde hissettirmektir. Onlara karşı yeterinde iyi olmak ve onların size karşı kullandıkları ton sizi onlardan daha aşağı hissetmenizi sağlar. Aynı zamanda, onlara karşı hiçbir şey söylememek için tehdit edilmiş hissedersiniz, çünkü alttan alta bir düşmanlık hissediyorsunuz.

5. Çevrenizdeki diğer insanlar kurduğu iletişimden rahatsız olurlar

Bir erkek bir kadına mansplaining yaptığında, etrafındakilerin de çok rahatsız olacağını fark edeceksiniz. Çoğu insan, biriyle konuşmanın veya korkutma yoluyla baskınlık göstermenin havalı olmadığını, ancak mansplaining yapmıyorsa bilir. Kalbini al, eğer dinleyen biri varsa, ''ne pislik bir adam" diye düşünür.

6. İşitme güçlüğü çekiyormuşsunuz gibi gerçekten yüksek sesle konuşurlar

Başka bir taktik de yüksek sesle konuşmaktır. Mansplaining tipik olarak gerekli olmayan bir ses yüksekliği ile birlikte gelir. Bunun nedeni, sözlerinin hiçbirini kaçırmanızı istememeleridir. Açık açık sizin bir düşünceyi kaldıramayacağınız düşünüyor. Aynı zamanda bu gösteriş yapmakla da ilgilidir, çünkü etrafındaki herkes onun bildiğini düşündüğü bir şeyi "ustalıkla" açıkladığını duyacaktır. İpucu: Ki bu hiç de doğru değildir.

7. Aynı şeyi tekrar tekrar söylemeye devam ederler

Aşırı açıklama, mansplainingin temel taşlarından biridir. Bir kavramı o aptal beyninizde tutamayacağınız gibi bunu size göstermek istedikleri için, bunu birçok kez söylemek onların görevidir. Mansplaining sadece rahatsız olmakla bitmez, sonsuza dek devam edebilir. Çocuklar okulda alfabe şarkısını söylemek gibi tekrarlayarak öğrenirler. Bir çocuğun beynine sahip olduğunuzu varsayarlar ve bir şeyleri tekrarlamaya devam etmesi gerekir.

8. "Nefesimi boşa harcıyorum" diyor, çünkü yine de anlamayacağınızı varsayıyorlar

Hiçbir şeyi doğru yapamayacağınızı bildikleri için, açıklama miktarları istedikleri şeyle sonuçlanmayacağını çok açık bir şekilde ortaya koyuyorlar. Bunun gibi adamlar "sadece elinizden gelenin en iyisini yapın" dediğinde, gerçekten "Yetenekli olmadığınızı biliyorum, bu yüzden sadece sınırlı olduğunuz şeyi yapın" demek istiyorlar.

9. İğnelemelerini boşa harcamamak için bir kalabalığın önünde konuşurlar

Mansplainerlar sadece sizi aptal hissettirmeye çalışmaz, sözde zekalarını göstermeye çalışırlar, özellikle de izleyen bir kalabalıkla. Eğer bu sadece seninle ilgili olsaydı, o zaman seninle bu şekilde konuşma ihtiyacı hissetmezdi. Örneğin bir erkek, biriyle, özellikle de bir kadınla, kasıtlı olarak insanların belirli bir konuda kendisinden daha az bilgili olduğunu duymalarını sağlamak için küçümseyici bir şekilde konuşur.

10. Daha sonrasında kızgın hissediyorsunuz ama nedenini anlayamıyorsunuz

Bir mansplaining deneyiminden sonra, kendinizi hep açıklama gereği hissediyorsanız ancak daha sonra kendinize kızıyorsanız bu onların size yaptığı bir durumdur.

11. Yeteneklerinizi sorgulamanızı sağlar

Bir mansplaining yapanın amacı, sizi daha az yetkin hissettirmek ve sizi itaatkar bir konuma getirmektir. Bunu içlenirseniz, kendinizi sorgulamanıza neden olabilir. Geçmişte insanların yeteneklerinizi sorgulamasını sağlamak için bir şey yapıp yapmadığınızı merak ediyorsunuz. Sizinle hiçbir ilgisi olmadığını hatırlamaya çalışın; bu sizin cinsiyetinizle ilgilidir ve başka bir şey değildir. Tabii ki, aynı zamanda adamın kontrol edilemez egosuyla da ilgilidir.

12. Güzel bir şekilde söyleseler bile düşmanca geliyor

Mansplaining, "Sadece tamamen açıklayarak size yardım ettiğimden emin olmaya çalışıyorum" gibi kendilerini gösterebilirler. Düşmanlık, mansplainingin ardında yatan duygulardan biridir, nezaketler değil.

13. "Sevgilim" veya "canım" gibi kelimeler kullanabilirler

Bazen küçümseme sadece ima edilmez, aynı zamanda açıkça da karşınızdadır. Çok erkeksi iletişim davranışlarını, açık yürekli olma kisvesi altında hakaretler ve aşağılamalar kullanarak gösterecektir. En büyük darbe olarak, zaman zaman size adınız dışında seslenirler.

14. Sizi anlamaya çalışıyormuş gibi yukarı ve aşağı bakarlar

Sizi daha güvensiz hissettirmenin bir yolu olarak, sizi süzebilirler. Bu, neye baktıklarını merak etmenizi sağlar. Sizi dengenizi bozmak için kullandıklar başka bir taktiktir.

15. Sizi hazırlıksız yakalamak için kişisel alanınızı işgal ederler

Domine edici davranışlara biraz daha tehdit eklemek için, genellikle çok yaklaşırlar ve kişisel alanınızı işgal ederler. Bu sadece daha içsel düşmanlıktır, bu yüzden bir adım geri atın ve sizi korkutmasına izin vermemeye çalışın.

16. Sizin üzerinizde otoriteye sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın buyurucu bir ton kullanırlar

Mansplaining, sizin üzerinizde gerçek bir güce sahip olmakla ilgili değildir. Bu, kendileri hakkında iyi hissetmek için ihtiyaç duydukları gücü kazanmakla ilgilidir. Size patronluk taslayacak bir şekilde davranabileceklerini hissediyorlar, çünkü siz bir kadınsınız ve bu nedenle onlardan daha aşağıdasınız.

17. Konuşmalarını gereksiz büyük kelimelerle süslerler

Mansplainingin bir başka örneği de gösteriş yapmaktır. Büyük kelimeler kullanacaklar (ve bazen uygunsuz) ya da bir şey bildiklerini ve konuşmaya hakim olduklarını kanıtlamak için tüm teknikleriyle anlatmaya çalışacaklar. Öz güvenleri olsaydı, doğru olmayan kelimeler kullanarak herkesi ne kadar zeki olduklarına ikna etmeye çalışmak için çok fazla zaman harcamazlardı.

18. Yanlış bir şey yapmamış olsanız bile, kendinizi savunmanız gerektiğini hissediyorsunuz

Her şey bazen söyledikleri şekildedir ve aslında söylenen hiçbir anlama da gelmez. Çok manipülatif, sizi olmanız gereken yerinize koyuyorlar ve sonra bununla hiçbir şey kastetmiyormuş gibi davranıyorlar. Bu, eylemlerinizi savunmanız veya ne demek istediğinizi açıklamanız gerektiğini hissetmenize neden olur. Nefesini kendine sakla!

19. Fiziksel olarak sizi bir yerden bir yere götürürler çünkü açıklamada bir görsele ihtiyacınız vardır

Sanki bir yerden diğerine gitmek için bir diyagrama ihtiyacınız varmış gibi! Mansplaining, konuştukları her şeyi size göstermek için sizi sürüklemeyi içerebilir. Sonuçta, o aptal küçük kafanızda soyut düşünce yeteneğine sahip değilsiniz.

20. Konuşmanın arkasında daha fazla bir şeyler olduğunu biliyorsunuz

Konuşmada size bir şeyi nasıl yapacağınızı söylemekten daha fazlası olduğunu açıkça ortaya koyuyorlar. Ayrıca, ağzınızı açmadan sadece "aptal" olarak adlandırıldığınız izlenimini edinirsiniz.

21. Genellikle yüzlerinde kendini beğenmiş ve küçümseyici bir görünüm vardır

Erkeklerin küçümseyici bir şey söylediklerinde nasıl göründüklerini biliyorsunuz, yumruk atmak istiyorsunuz, ama yapamayacağınızı biliyorsunuz. Bir adam mansplaining yaparken, yüzünde ''acınası seni tatlı, zeki olmayan kadın" diye bakacaktır. Beden dili de uysal ve yumuşak olacaktır. Tabii ki, niyetleri bundan uzak.

22. Size zaten bildiğiniz şeyleri anlatırlar

Sen zaten biliyorsun ve o da senin zaten bildiğini biliyor. Bununla birlikte, mansplaining yaparak, anlayışınızın yeterli olmadığını açıkça ortaya koyuyor ve bir şekilde sizi daha fazla eğitmesi gerekiyor çünkü o bir uzman.

23. Sonunda söz aldığınızda, sizin sözünüzü keser

Kaba ve en kötüsü, elini kaldırabilir ve o kendini beğenmiş bakışı tekrar atabilir. Konuyla ilgili yorumunuzun yeterli olduğuna inanmıyor, bu yüzden tekrar açıklamak zorunda. Ve yine. Ve muhtemelen tekrar. Çok şaşırmayın, çünkü çalışmalar erkeklerin bir kadını başka bir erkeğe göre üç kat daha fazla rahatsız etme ihtimalinin olduğunu göstermektedir.

24. Bulduğunuz herhangi bir doğru düşünceyi küçümser

Tartışmada ortaya koymak istediğiniz bir fikir olduğunda, onu küçümser. Ayrıca bunu çılgın veya yetersiz olarak da gösterebilir. Bu fikir muhtemelen tamamen doğru ve niteliklidir, ancak bunu kabul etmeyecektir.

25. "Kadınlar" hakkında bazı yorumlar yaparlar

Kendinizi açıklamaya ve dinlemesini sağlamaya çalışırsanız, muhtemelen sadece başını sallayacaktır. Muhtemelen cinsiyetçi bir yorum yapacak, "siz kadınlar" gibi bir şey söyleyecek.