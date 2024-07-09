Market alışverişinde sık yapılan 7 hata
Huffington Post'a göre market alışverişinde yapılan 7 hata bütçeyi olumsuz etkiliyor olabilir... İşte 7 öneri...
Huffinton Post'ta yer alan makalede uzmanlar insanları aşırı alışverişe iten market tuzaklarını sıralıyor. Uzmanlar 7 market hatasını ve önerilerini ise şöyle paylaşmış:
EN SIK YAPILAN 7 MARKET HATASI
1. Şu anda Gıdaya Ne Kadar Harcadığınızı Bilmemek
Aile bütçesi uzmanı Rob Bertman yiyecek maliyetlerinizi azaltmak istiyorsanız ilk adımın şu anda ne kadar harcadığınızı hesaplamak olduğunu belirtti. Ona göre ay ay yapılan harcamaları bilmek, bir önceki ayki faturaları gözden geçirmek önemli.
2. Yemek Planı Yapmamak
Budget Bytes kurucusu Beth Moncel market alışverişinde en sık yapılan hatalardan birinin yemek planı yapmamak olduğunu düşünüyor. Yani aldığınız ürünleri tam olarak, nasıl kullanacaksınız? Bertman yemek planlamasına konusunda gerçekçi olmanız gerektiğini de söylüyor.
3. Önce Buzdolabını Kontrol Etmemek
Yazar Tiffany Doerr Guerzon, yemek planınız ve alışveriş listenizle kapıdan çıkmadan önce, önce buzdolabınızı, derin dondurucunuzu ve kilerinizi kontrol ederek kendinize gerçekçi bir liste yapmanızı öneriyor. Bu şekilde, evde yarım kullanılmış üç kavanoz sos bulundurmazsınız. Guerzon "Çoğu insan kilerinde, buzdolabında ve dondurucusunda ne olduğuna şaşırıyor" diyor.
4. Eti Öğünlerinizin Merkezi Haline Getirmemek
Makalede konuşan uzmanlar bazı öğünlerde et yerine mercimek, nohut ve fasulye gibi bitki bazlı proteinlerin tercih edilebileceğini düşünüyor. Guerzon, "Paradan tasarruf etmenin kolay bir yolu, tarifte kullandığınız et miktarını azaltmaktır. Kimse farkı fark etmeyecek" diyor.
5. Yalnızca Taze Ürünleri Satın Almak
Meyve ve sebzeler lezzetlidir ve faydalıdır, ancak bazıları çabuk bozulabilir. Moncel ve Guerzon, siz yemeden bozulabilecek ürünleri dondurulmuş olarak satın almanızı öneriyor.
6. Küçük Kavanozlarda Pahalı Baharatlar Satın Almak
Guerzon, düzenli olarak yemek pişirirken baharatları toplu olarak satın almanızı öneriyor. "Baharatları toplu olarak satın almak benim bir numaralı ipucum çünkü o küçük kavanozlar oldukça pahalı. Boş bir baharat kavanozunu yeniden kullanabiliriz" diyor. Guerzon, toplu olarak satın alınacak diğer kiler ürünlerinin arasında kurutulmuş makarna, yulaf ezmesi ve pirinç gibi tahıl ürünlerinin yer aldığını ekliyor.
7. Rafta Göz Hizasında Gördüğünüz İlk Ürüne Ulaşmak
Alışveriş listenize göz atmak ve gördüğünüz ilk ürün almak doğaldır. Ancak Guerzon, göz hizasının üzerindeki ve altındaki ürünlerin fiyatlarını kontrol etmenin tasarruf getirebileceğini söylüyor.