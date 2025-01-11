Masterchef 2024 şampiyonu canlı yayında belli olacak

Masterchef 2024'te 10 Ocak Cuma 2025 günü ikinci finalist 83 puanla Kerem Bilginer oldu. Eda dördüncü, Semih ise üçüncü olarak yarışmayı bitirdi.

MASTERCHEF 2024 ŞAMPİYONU CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK

Masterchef Türkiye 2024 şampiyonu 11 Ocak akşamı canlı yayında belli olacak.

Onur ve Kerem, şampiyonluk kupası için kıyasıya mücadele edecek. Gecenin sonunda şeflerden en yüksek puanı alan isim Masterchef Türkiye 2024 şampiyonu olacak.