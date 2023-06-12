MasterChef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu! Somer Sivrioğlu'nun yerine o isim geldi

Survivor'ın final yapmasının ardından 14 Haziran Çarşamba akşamı yayın hayatına başlayacak olan MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanmıştı. Mehmet Şef ve Danilo Şef'in yer aldığı fragmanda Somer Sivrioğlu'nun olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Sivrioğlu'nun tanıtımda da yer almaması merak edilmişti.

JÜRİNİN YENİ ÜYESİ YILMAZ ÖZTÜRK OLDU

Masterchef All Star'a sayılı günler kala yeni yayınlanan 1. bölüm fragmanında yine Somer Sivrioğlu yer almadı ve yeni bir şef tanıtıldı. MasterChef All Star'ın yeni jüri üyesi Yılmaz Öztürk oldu. Öztürk daha önce de MasterChef'te konuk jüri üyesi olarak yer almıştı.

YILMAZ ÖZTÜRK KİMDİR?

Meslek hayatına 1998 yılında başlayan Şef Yılmaz Öztürk; 1999-2007 yılları arasında Türkiye'nin önde gelen otellerinin mutfaklarında çalıştı. 2012 yılında Alaçatı'da şef ve işletmeci olarak kendi restoranını kurdu. Üyesi olduğu 'Chaine des Rotisseurs'ün, 2004 yılı Genç Aşçılar Yarışması'nda Gümüş Madalya aldı.

2007 – 2010 yılları arasında Kayra Wine Academy ve Nars Ilıca'da Mutfak Şefi olarak görev yaptı. 2014 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesinde eğitmenlik yaptı. Yıllar sonra İstanbul'a dönerek Mürver Restaurant'ın şefi oldu. Ünlü şef evli ve bir çocuk sahibidir.