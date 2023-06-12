Yeni dizi Maviye Sürgün: Nerede çekiliyor? Konusu ne? Oyuncuları kimler?

Yeni bir dizi ekran macerasına başladı... Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un yer aldığı 'Maviye Sürgün'ün çekimleri Marmaris Selimiye'de yapılmıştı. Maviye Sürgün dizisi 12 Haziran pazartesi günü izleyici ile buluştu. Diziye ve konusuna yakından bakalım...

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ KONUSU

Maviye Sürgün'ün hikâyesi ise kısaca şöyle:

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.

Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne, gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.

Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur. Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.

MAVİYE SÜRGÜN OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

ALİ (CANER CİNDORUK)

DEFNE (DAMLA SÖNMEZ)

OZAN (SERKAN ALTUNORAK)

HASAN YEL (BÜLENT ŞAKRAK)

ZEHRA UNCU (AYÇA ERTURAN)

SERHAT (RUHİ SARI)

SALİH (HAKAN SALINMIŞ)

DENİZ GENCER YAKUT (GÖKŞEN ATEŞ)

AZRA (MİNA KOYUNCULAR)

ARDA (YAMAN ARSLAN)



MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Maviye Sürgün dizisi Marmaris Selimiye'de çekildi. Başrol oyuncuları çekimlerle ilgili şunları söylüyor:

Caner Cindoruk: Marmaris Selimiye ‘Maviye Sürgün’ün başrolü oldu diyebilirim. Muhteşem bir yer Selimiye… Bu çalışma sürecinde orda olmak çok iyi geldi bize, güç kattı. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Her zaman güzel hatırlayacağım oraları.

Damla Sönmez: Set çok keyifliydi. Marmaris Selimiye doğasıyla, renkleriyle bizim hikâyemizin karakterlerinden biri. Şehir hayatından uzak olmak bana her zaman çok iyi geliyor. Dizi çektiğiniz zaman her zaman insanüstü bir çalışma programında çalışıyorsunuz. Marmaris’te olmanın bu programı biraz olsun rahatlattığını, kolaylaştırdığını düşünüyorum. Keyifli bir set dönemi geçirdik.

Serkan Altunorak: Üzerimizde bir baskının olmaması ve bu şekilde 25 bölüm bir işi Selimiye gibi olağanüstü bir coğrafyada tamamlamak benim için çok büyük bir şanstı. Hava şartlarıyla mücadele ettik zaman zaman ama onun dışında zorlandığım tek bir şey olmadı. Birlikte çalışmaktan büyük zevk aldığım bir ekiple elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.



MAVİYE SÜRGÜN 1. BÖLÜM KONUSU

Bir Sat komandosu olan Ali (Caner Cindoruk), karısı Ayda’nın vefatından sonra çocukları Arda ve Azra ile karısının büyüdüğü kasabaya taşınır. Bu süreçte Ali’nin en büyük destekleri; Ayda’nın babası Salih (Hakan Salınmış) ile arkadaşı ve meslektaşı olan Hasan (Bülent Şakrak) olacaktır. Ali ile Hasan bir yandan bambaşka bir sorun ile uğraşırlar; üzerlerine atılan iftira sebebiyle görevden uzaklaştırılmışlardır ve davanın çözülmesini beklemektedirler. Ali, tekneyle denize açıldığı fırtınalı bir gece de, kendinden geçmiş bir şekilde bulduğu Defne’yi (Damla Sönmez) dalgaların arasından kurtarır. Defne sırlarıyla Ali’nin hayatına girerken, büyük bir belayı, Ozan’ı (Serkan Altunorak) da onlara doğru peşinden sürükleyecektir.