1,5 asırlık Pekin ördeği geleneğini özel bir tarifle ustası yapıyor

İlk kez Türkiye’ye gelecek olan Şef Ying, 40 yılı aşkın deneyimiyle ikonik Pekin ördeği tarifini ve özel tadım menüsüyle Çin mutfağının lezzetlerini gastronomi tutkunları ile buluşturacak.

İstanbul’un ilk Uzak doğu oteli Shangri-La Bosphorus, Istanbul, çok özel bir gastronomi etkinliğine daha ev sahipliği yapıyor. Shangri-La’nın ödüllü restoranı Shang Palace, 9-19 Ocak tarihleri arasında, 159 yıllık Pekin ördeği geleneğini ustalıkla yaşatan ve her detayına titizlikle odaklanan Pekin Ördeği Ustası Şef Yuan Chao Ying’i ağırlıyor. Şef Yuan, bu eşsiz geleneği modern dokunuşlarla yeniden tanımlayarak, Shang Palace İstanbul’a özel bir menü sunacak.

Şef Yuan Chao Ying, Özel Tarifiyle Pekin Ördeği’ni Sunuyor

Şef Yuan Chao Ying’in özel tadım menüsünde, Pekin Ördeği’nin yanı sıra Tavuklu ve Yumurtalı Mısır Çorbası, Buharda Pişirilmiş Çin Bohçası, Kadayıfa Sarılı Çıtır Karidesler ve Kanton Tarzı Haşlanmış Armut gibi Çin mutfağının ikonik tatları da yer alıyor.

Tüm bu lezzetleri menü olarak tadabilmek ya da ünlü Pekin Ördeği’ni ala carte olarak deneyimlemek mümkün.

40 Yıldır Mutfakların Maestrosu

Sektörde 40 yılı aşkın deneyimi bulunan Şef Yuan Chao Ying, mutfak operasyonlarında bir maestro olarak biliniyor. Kariyeri boyunca pek çok övgü alan ödüllü şef, Shangri-La'nın Pekin mutfağından sorumlu Bölge Yönetici Şefi olarak hizmet veriyor. Yuan, odun fırınlarında ördek kızartma geleneğini uygulayarak Pekin Ördeği kızartma sanatındaki ustalığıyla tanınıyor.