2. yaş partisi

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Tektekçi, ikinci yılı şerefine bir kutlama düzenledi.

Yüzlerce kokteyl shot tarifi, farklı sunumları ve sürekli yenilik arayışıyla eğlencenin çizgisini değiştiren Tektekçi, 19 Kasım Salı günü ikinci yılını, karnaval havasında bir partiyle kutladı. Tektekçi’nin en sevilen DJ’lerinden Murat Beşer, Şener Çetin, Samet Akpınar, Yaniv Yohay, Barış Alazraki, Umut Aydın, Mürsel Aslan, Nadir Duman ve Güven Orman’ın performanslarıyla hareketlenen gece, 2013’ün son günlerine damgasını vurdu. Can Saban ve Ali Rıza Şahenk’in Tektekçi için özel olarak hazırladığı, merakla beklenen jingle ise gecenin sürprizlerinden oldu.Kısa süre önce Beyoğlu’nda aynı sokakta üçüncü barını açan Tektekçi’nin ikinci yaşı, renkli bir sokak partisi havasında kutlandı. Tektekçi dostları sokağa kurulan dilek ağacına Tektekçi renklerinde dileklerini asarken, üzerinde aynı anda 600 shot servis edilen shot pastası da büyük ilgi gördü. Partiye katılan Azra Akın, Can Bonomo, Oben Budak, Erdem Yener gibi isimler, geç saatlere kadar gecenin tadını çıkardı.