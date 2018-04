Adanua Kebap

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Birbirinden leziz zengin kebap çeşitlerini, şık, nezih ve ferah bir ortamda sunan Adanua Kebap, Beşiktaş Levent’teki seçkin mekanında misafirlerini ağırlıyor.

Yakın zaman önce açılan Adanua, isminde belirtildiği gibi Adana mutfağı kebap ve mezeleriyle, özellikle kebap tutkunları için keşfedilmesi gereken mekanlardan.



Adana kebap, döner, pirzola, kaburga ve diğer ızgara et çeşitleri yanında, beyaz et tercih edenler için tavuk şiş, kanat seçenekleri de mevcut. Yöresel çorba çeşitleri yanında meze ve arasıcak olarak çiğ köfte, içli köfte, sigara böreği, cacık, patlıcan dolması gibi lezzetler ustalıkla hazırlanıyor ve her biri damaklara layık. Adanua‘nın spesiyali ise, balık ve çiğ et sevmeyenler için “Adanua Suşi“. Başta gavurdağ olmak üzere zengin bir salata menüsü de bu tatlara eşlik ediyor.



Geleneksel tatlılardan oluşan tatlı menüsünde kazandibi, kadayıf, baklava, incir tatlısı, güllaç, sütlaç gibi tatlar bu yemek ziyafetini tamamlıyor. Adanua‘nın ustası Mehmet Şen tüm bu lezzetleriyle maharetini konuşturuyor.