Güney Amerika yerlilerinin "toprak ana" felsefesini, kadim medeniyetlerin doğa ve sanat yaklaşımlarıyla sentezleyerek yola çıkan tematik otel Pachamama, yeni sezonda misafirleriyle buluşmak üzere kapılarını açtı.

"Doğaya dönüş" fikri tüm dünyada giderek daha fazla ilgi görürken, çıplak elleriyle toprağa dokunmak, kendi ürünlerini kendisi yetiştirmek ve doğal evlerde yaşamak isteyen insanların sayısı da hızla artış gösteriyor. Doğal yaşamın büyükşehirlerin yarattığı kaos ve huzursuzluğun panzehiri olduğu fikri giderek daha fazla değer bulurken, yitirilen insan-doğa bağlantısını yeniden kurma arayışındaki girişimler de hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Bu yaklaşımın en son örneklerinden biri de Teksoy kardeşler tarafından Alaçatı'da inşa edilen Pachamama Hotel oldu.



Çocukluklarını Alaçatı'da geçiren ve bu küçük köyün sunduğu doğal nimetlerden beslenen Arzu Teksoy, Armağan Teksoy ve Mustafa Teksoy kardeşler, Alaçatı'nın cömert bir şekilde kendilerine sunduğu bu hediyeleri misafirleriyle de paylaşabilmek için doğaya dayalı "Pachamama teması"nı yaratmaya karar vermişler.



Teksoy kardeşlerin “yaşayan bir canlı" olarak hayal ettikleri ve yaşama geçirdikleri Pachamama Hotel, dengelenme ve şifalanma noktası olmayı hedefliyor.