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Alaçatı'da bayram havası

Alaçatı'da bayram havası

Alaçatı’nın gözdesi Sultan Konak Otel, Kurban Bayramı’nda stres atmak ve dinlenmek için isteyenleri, merkeze beş dakika uzaklıkta bekliyor. Butik otel, bayram misafirlerinin yöresel kahvaltılarını da Beach Club’teki yerlerini de şimdiden hazırladı.

Taş konak mimarisiyle dikkat çeken Sultan Konak Alaçatı’nın tüm odaları, farklı renklerdeki romantik öğeleri barındırıyor. Alaçatı merkeze beş dakikalık yürüme mesafesinde, sakin, gürültüden uzak ama eğlenceye bir o kadar da yakın olan otelin odaları, jakuzi, kendine ait özel girişi ve bahçe terası gibi şımartan detaylara sahip. Misafirlerin huzuru, sükuneti yeşile doyarak yaşamaları için Akdeniz tarzında düzenlenmiş geniş bahçesi, güzel bir bayram kahvaltısı için son derece ideal. İsteyen Sultan Konak misafirleri, yemeklerini odalarındaki bahçeye, kendilerine ait özel alana da kurdurabiliyor.

Konsepti, konforu, tarzı, yemek için seçilen malzemelerinin doğallığı, hem doğanın sakinliğine hem de Alaçatı’nın enerjisine yakın olmasıyla göz dolduran Sultan Konak Alaçatı Otel, bayram tatili için misafirlerini bekliyor.

Alaçatı Mah. 12076 Sok. No:4 Çeşme/İzmir
Tel: 0 232 716 72 71


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