Osmanlı mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini saray aşçılarının arşivlere geçmiş tarifleriyle canlandıran Asitane Restaurant, Ramazan için özel bir menü sunuyor.

Asitane Restaurant, 1991 senesinden beri görkemli Osmanlı mutfağının saklı kalmış lezzetlerini müşterileriyle paylaşıyor. Bu yolculukta Topkapı ve Edirne Saray Mutfakları’nın yemek, tatlı masraf kayıtları, önemli saray ziyafetlerinin defterleri, surnameler, yabancı devlet görevlileri, seyyahlar ve çeşitli meslek gruplarının Osmanlı yaşam tarzına ilişkin kaleme aldığı kitaplar Asitane Restaurant’a rehberlik ediyor. Menüde yer alan yemekler bu kaynaklardan alınmış özgün reçetelere sadık kalınarak hazırlanıyor.

Unutulmuş Osmanlı lezzetlerini yaşatmak adına, döneminde kullanılan adlarıyla Osmanlı Saray Mutfağı lezzetlerini sunan Asitane, periyodik olarak, “Fatih Sultan Mehmet Dönemi Yemekleri”, “Osmanlı Saraylarından Afrodizyak Yemekler”, “Osmanlı Saraylarında Balık ve Deniz Ürünleri” gibi özel yemek haftaları da düzenliyor.



Edirnekapı’daki Kariye Müzesi’nin hemen yanında, restore edilmiş bir Osmanlı konağının bahçe katında bulunan Asitane Restaurant, 120 kişi kapasiteli kapalı mekanı ve 130 kişi kapasiteli yazlık bahçesiyle, misafirlerine ev sahipliği yapıyor.

