Feriye, Babalar Günü’ne lezzet ve keyif katmak isteyenleri barbekü partisine bekliyor.

Misafirlerini İstanbul'un ikonik manzarası eşliğinde sanatın, kültürün, gastronominin ve yeni nesil eğitimin içinde olduğu bambaşka bir dünya ile buluşturan Feriye, çocukların gönlünde daima "yakışıklı ve yenilmez kahramanlar" olan babalar için unutulmaz bir barbekü keyfi hazırladı. Feriye'nin Babalar Günü'ne özel "BA BA Q" menüsü, Babalar Günü'nün keyfini doyasıya yaşamak isteyenlere enfes bir lezzet sunuyor.



“BA BA Q” menüsünde mangaldan kuzu kaburga, köfte, tavuk kanat, sucuk, füme sosis, ev yapımı barbekü sosla hamburger ve mısır yer alıyor. Salata çeşitleri ile zeytinyağlılar ve mezeler menüye lezzet katarken, barbekü sofrası tatlı çeşitleri ile tamamlanıyor.



Babalar Günü’nün eğlencesi aynı gün düzenlenecek Blended Nice Cream atölyesinde sürüyor.



Çocuğuna gönül rahatlığıyla dondurma yedirmek isteyen aileler, içinde şeker, koruyucu madde, hatta hayvansal süt olmayan; yalnızca sevdikleri meyveler, kendi yapacakları badem sütü ve rafine şeker yerine hurma ile tatlandıracakları masum dondurmaları yapmayı öğreniyor.





Ailelerin Biletix’ten bilet alarak birlikte katılabilecekleri Blended Nice Cream atölyesinde, Mutfak Feriye’nin şahane deniz manzarasına nazır, rengarenk meyvelerle dolu kocaman bir masada, masum ve lezzetli dondurmalar yapılacak.