Rahat, renkli, cıvıl cıvıl atmosferiyle Ankaralılar’ın müdavimi olduğu Timboo Cafe, yeni şubesiyle İstanbul’da da büyümeye kararlı. Altıncı şubesini Vadistanbul’da açan mekan, sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar günün tüm saatlerine uygun yeme içme menüsüne sahip. Porsiyonlarının büyük ve lezzetli oluşu, samimi, dinamik ve eğlenceli atmosferi ile her yaş grubuna hitap ediyor. Sevgiliniz şaşaalı ve çok özel kutlamalardan hoşlanmayanlardansa, keyifli bir yemek için Sevgililer Günü’nde tercih edebilirsiniz.
Bilgi için: (0212) 217 08 88