Etiler’de açılan Rustyfork, şef Murat Bozok’un danışmanlığında hazırlanan, biraz Teksas biraz Louisiana etkisindeki Amerikan konseptli mutfağını keşfe davet ediyor.

Menüde New England kum midyesi çorbası clam chowder, southern fried shrimp, kızarmış bebek patates ve salata yanında aromatik tereyağıyla lezzetlendirilmiş dry-aged dana pirzola cowboy steak, ballı, hardallı patates püresi eşliğinde tütsülenmiş dana sosis smoked Texas sausage, milföy kaplı, kremalı sotelenmiş tavuk chicken pot pie gibi karakteristik tatlar yer alıyor. Mekana özel çizimler ise Birim Erol’un imzasını taşıyor. İki katlı mekanın üst katında özel günler için ayrı bir bölüm, arka bölümde ise büyük bir bahçe var.

Tel: (0212) 263 10 21

