menu

close

menu

close

menu

close

Bir Amerikan rüyası

Bir Amerikan rüyası

Etiler’de açılan Rustyfork, şef Murat Bozok’un danışmanlığında hazırlanan, biraz Teksas biraz Louisiana etkisindeki Amerikan konseptli mutfağını keşfe davet ediyor.

Menüde New England kum midyesi çorbası clam chowder, southern fried shrimp, kızarmış bebek patates ve salata yanında aromatik tereyağıyla lezzetlendirilmiş dry-aged dana pirzola cowboy steak, ballı, hardallı patates püresi eşliğinde tütsülenmiş dana sosis smoked Texas sausage, milföy kaplı, kremalı sotelenmiş tavuk chicken pot pie gibi karakteristik tatlar yer alıyor. Mekana özel çizimler ise Birim Erol’un imzasını taşıyor. İki katlı mekanın üst katında özel günler için ayrı bir bölüm, arka bölümde ise büyük bir bahçe var.
Tel: (0212) 263 10 21

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
İki sohbet arası
Nişantaşı’nın yenisi
Pachamama açıldı
Babalar Günü’nde barbekü keyfi
Adatepe’de bir Toskanalı
Leziz bir kaçamak
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
İki sohbet arası
Nişantaşı’nın yenisi
Pachamama açıldı
Babalar Günü’nde barbekü keyfi
Adatepe’de bir Toskanalı
Leziz bir kaçamak

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.