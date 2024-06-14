Bir Türk bir Meksikalıya aşık olur: Ranchero, 70’lı yıllarda bir aşk ile doğdu

Meksika mutfağını sevenler Ranchero’yu bilir… Meksika mutfağı restoranı Ranchero, geçtiğimiz akşam bir davet ile the Ranchero Story: Ateşli Bir Aşk filminin galasını gerçekleştirdi. Yanlış okumadınız, restoranın bir filmi var… Aslında film Ranchero’nun nasıl ortaya çıktığını, kurucularının hikayeleri üzerinden anlatıyor. Gelin size bu hikayeden biraz bahsedelim…

“GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİDİR”

Film bu cümle ile başlıyor, “Gerçek bir hayat hikayesidir”… Zonguldaklı Rıza Tanyeri ile Meksikalı Patricia Gonzalez… Henüz 20’li yaşlarında bile değillerken Londra’da gittikleri dil okulunda karşılaşırlar… Sadece yedi-sekiz aylık bir arkadaşlığın ardından sömestir tatili için bir aylığına kendi memleketlerine dönerler. Daha sonra planladıkları gibi tekrar bir araya gelemezler ve bir telefon ile Rıza Bey, Patricia Hanım’ın yanına gider: “Yarın geliyorum!" Meksika’ya gidip Patricia Hanım’ın ailesiyle tanıştıktan sadece 11 gün sonra evlenirler ve 6 ay boyunca burada yaşarlar. Daha sonra Türkiye’ye gelip nihai yaşamlarını başlatırlar.

Patricia Hanım ile Rıza Bey’in aşklarıyla beraber aileleri genişler, çocukları olur. Evde Meksika yemekleri pişmektedir ve konu komşu açısından da bu Meksikalı gelin büyük merak unsurudur… İşte o lezzetler aile boyu koşturmacayla, el birliğiyle Ranchero olarak karşımıza çıkar, bizler de bu lezzetleri tadarız.

LEZZETLER TAMAMEN ASLINA UYGUN, MEKSİKA’DA NASIL İSE ÖYLE

Biz bu hikayeyi davette dinler ve filmi izlerken, bir taraftan da lezzetleri tadarken merak ettik. Acaba restoranda sunulan yemekler Meksika’daki tariflerle birebir aynı mı, yoksa Türk damak tadına uyarlama yapılıyor mu? Hayır, bir uyarlama yokmuş. Birebir Meksika’da pişirilen malzemelerle, aynı tarifler uygulanıyor. Bir tarifte hangi tür domates kullanılmalıysa, o tür domates bulunuyor, gerekirse Meksika’dan getiriliyormuş.

Bu hikayeyi sizler de izlemek isterseniz diye aşağıda linkini paylaşıyoruz.