Cihangir'e gecelerin gözdesi olacak bir mekan!

Cihangir'in bar ve kafeleriyle ünlü caddesi Akarsu'nun yeni sakıni Hazine, dekorasyonu, mönüsü ve şıklığın öne çıktığı ambiyansıyla kış gecelerinin trendi mekanı olmaya aday. Güne kahvaltıyla başlamayı seviyorsanız kahvaltı tabağı, serpme kahvaltı ya da brunch’lar, sonrası için Cafe De Paris soslu bonfile, kuzu incik, mantarlı kuşkonmazlı linguini’yi tercih edebilirsiniz, hepsi leziz! Her biri ayrı bir görsel şölen sunan sushi’ler ise müdavimlerini hayli memnun edecek düzeyde. Gece ilerledikçe canlı müzik de size eşlik ediyor ve haftanın her günü farklı bir grup ya da şarkıcı sahne alıyor.

