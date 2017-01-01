Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Çin’in geleneksel kutlaması olan ve bahar festivali olarak da bilinen “Çin Yeni Yılı’’nın esintilerini 27 Ocak – 11 Şubat tarihleri arasında İstanbul’a taşıyor.

Ay takvimine göre her yıla 12 hayvandan birinin isminin verildiği Çin Yeni Yılı’nda 2017 senesi “Horoz Yılı”na denk geliyor. Shangri-La Bosphorus, Istanbul da hareketlilik ve otantik enerjiyi sembolize eden Horoz yılını, ünlü Uzak Doğu restoranı Shang Palace’da Executive Chinese Şef Bing Li ve ekibinin hazırladığı birbirinden özel lezzetler eşliğinde kutluyor.



Shangri - La Bosphorus, Istanbul, Çin mutfağının en seçkin örneklerini sunan Uzak Doğu restoranı Shang Palace’da, Çin Yeni Yılına özel hazırladığı set menüsü ile konuklarını bekliyor.



Çin’in Kanton ve Sichuan bölgelerinin en özel tatlarını lezzet severlerle buluşturan Shang Palace’ın Çin Yeni Yılı set menüsünde; meyve, sebze çeşitleri ve tahin sosla hazırlanan sashimi tabağı “Lo Hei” Somon, tofu ve balkabaklı deniz mahsülleri çorbası, yeşil çaylı Jumbo karides, sarımsak ve karabiber soslu kuşbaşı dana bonfile, buharda pişirilmiş deniz mahsülleri soslu tofu ve sebzeli çin mantısı, acılı & ekşili wok’da kızartılmış morina balığı, tahinli ve muhallebili pirinç topları çorbası gibi eşsiz seçenekler yer alıyor. Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un 11 Şubat tarihine kadar devam eden Çin Yeni Yılı menüsü, meşrubat ve KDV dahil kişi başı 200 TL.

