Nelipide Gurme, pide, köfte ve lahmacundan oluşan Junior menüleri ile çocuklara keyifli lezzetler sunuyor.

Besleyici özelliğinin dışında çocuklar için lezzetli yemek seçenekleri olan Nelipide Junior menüler, Nelipide Gurme’nin usta şeflerinin eğlenceli sunumlarıyla çocukları mutlu ediyor. Damak zevkinin küçük yaşlardan itibaren geliştiğini bilen Nelipide, minik misafirlerini mutlu edecek iştah açıcı pide, köfte ve lahmacundan oluşan lezzetlerini Junior menüde sunuyor.

Nelipide Gurme restoranlarında, ebeveynler için de büyük kolaylık sağlayan çocuklara özel oturma sandalyeleri bulunuyor. Ufaklıkların restoranda eğlenceli vakit geçirmeleri için oyun havuzlarının yer aldığı Nelipide Gurme şubeleri İstanbul’da; Bağdat Caddesi Çiftehavuzlar’da, Ataşehir ve Beylikdüzü’nde yer alıyor.

