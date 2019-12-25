Chalet Amazon, Fransa’nın Chamonix bölgesinde yer alıyor. Geleneksel mimariye sahip olan bu şale, Avrupa’nın en yüksek dağı olan Mont Blanc’a da oldukça yakın.
Amerika’nın Colorado eyaletinde yer alan bu rustik ev etkileyici bir mimariye sahip.
Bali’deki bu ev huzur dolu bir atmosfere sahip.
İtalya’nın kuzeyinde, Alp Dağları’nın eteklerindeki Aosta’da yer alan bu ev, etkileyici bir manzaraya sahip.
Amerika’da bir kanyonda bulunan bu ev listemizdeki evlerden biraz farklı. Bu evde kalmak için oldukça cesur olmanız gerekiyor.
Bu ev Almanya’nın Bavyera eyaletinde. Ağaç ev konseptinde inşa edilmiş bu evin oldukça sade bir tasarımı var.