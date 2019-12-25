Kışın tadını çıkarmak için ufak tatiller yapmak lazım. Bu kış günlük hayatınıza biraz ara vermeniz ve yeni yerler keşfetmeniz için size ilham verecek bir liste hazırladık. Karşınızda dünyanın farklı köşelerinden seçtiğimiz birbirinden güzel dağ evleri.

Fransa’nın Rhone-Alpes bölgesinde yer alan Chalet Granit’te güzel bir kış tatili yapmanız mümkün.









Böyle bir manzaraya uyanmayı kim istemez? Kolombiya’da bulunan bu evin harika bir balkonu var.







Chalet Amazon, Fransa’nın Chamonix bölgesinde yer alıyor. Geleneksel mimariye sahip olan bu şale, Avrupa’nın en yüksek dağı olan Mont Blanc’a da oldukça yakın.







Amerika’nın Colorado eyaletinde yer alan bu rustik ev etkileyici bir mimariye sahip.







Kanada’nın British Columbia bölgesindeki Emerland Gölü kıyısındaki bu evin huzur dolu bir manzarası var.







Şili’nin Torres del Paine Ulusal Parkı’nda yer alan bu ev geometrik tasarımıyla dikkat çekiyor.







Bali’deki bu ev huzur dolu bir atmosfere sahip.







İtalya’nın kuzeyinde, Alp Dağları’nın eteklerindeki Aosta’da yer alan bu ev, etkileyici bir manzaraya sahip.





Amerika’da bir kanyonda bulunan bu ev listemizdeki evlerden biraz farklı. Bu evde kalmak için oldukça cesur olmanız gerekiyor.







Bu ev Almanya’nın Bavyera eyaletinde. Ağaç ev konseptinde inşa edilmiş bu evin oldukça sade bir tasarımı var.



