Beşiktaş Bebek’te lezzet sunan Mezedaki Butik Meze Evi, Akdeniz-Türk-Rum mutfaklarının birbirinden nefis mezelerini, yine özenle hazırladıkları yemekler eşliğinde sunan, gerçek bir gurme mekanı

Zengin meze çeşitleri dışında, balık, çorba, börek, kahvaltılık ürünleri (Reçel, salça vs.) özenle hazırlayıp sunan Mezedaki, kaliteyi ön planda tutmakta. Damaklarınızı mutlu etmek için birbirinden güzel lezzetleri konuklarına sunmaya hedefleyen Mezedaki ekibi, kendilerini şöyle tanıtıyor:



“Biz İstanbul’un Avrupa yakasında, Bebek’te, yeni kurulmuş bir mutfağız. Adımız Mezedaki. Bu mutfakta İstanbul mutfağının en tanınmış, bilinen klasikleşmiş mezelerini ve zeytinyağlı yemeklerini, ayrıca balık çeşitlerini her an taze ve satışa uygun bir şekilde müşterinin hizmetine sunabiliyoruz. Yemek sepetine üye olduğumuz gibi, paket ve adrese servis olarak çalışıyoruz. Ayrıca çok çeşitli sıcak yemeklerimiz (çorba, sulu yemek, etli ve tatlı) ve börek çeşitlerimiz (tepsi börekleri ve kızartmalık börek çeşitleri) hergünkü çeşitlerimizdendir.



Hedefimiz müşterimizin her an her türlü gıda ihtiyacına kalitemizden ödün vermeyerek, en titiz ve en temiz ama aynı zamanda en ekonomik şekliyle karşılık verebilmek ve Mezedaki adını ve kalitesini olabilecek en geniş kitlelere yayabilmektir. Hazırladığımız menüleri, yemeklerimizi, meze ve tatlılarımızı en iyi şekilde sunabilmek ve müşterilerimize en üstün hizmeti verebilmektir. Kısacası müşteri memnuniyeti asıl ilkemizdir. Mutfağımızda kullandığımız zeytinyağını Ayvalık’tan, salçamız tarlalardan toplanılan domateslerden özel olarak yapılıp getirtiliyor. Kekik ve türlü baharatlarımızı da Datça doğasına ait. Balıklarımızı özel balıkçılardan taptaze, etimizi de garantili özel kasaplardan getiriyoruz.



Ayrıca Mezedaki ortamında yemek atölyelerini başlattık. Bu yemek derslerini İstanbul mutfağının seçkin lezzetlerinin (Meze-Tatlı-Turşu-Reçel-Börek gibi) kaybolmaması için çok iyi ustalar getirterek yapıyoruz. Çok ilgi gören bu atölye çalışmalarını sizde görmek isterseniz Mezedaki adındaki facebook sayfamıza girmenizi tasfiye ederiz. Sizlerle çalışmak, bizi tercih etmeniz, bizim için ayrıca bir onur olacağı gibi, her tür teklif ve önerilerinize açık olacağımızı, ve size en iyi hizmeti verebilmek adına elimizden geleni yapacağımıza hiç kuşkunuz olmasın. Kendinize, ailenize, çocuklarınıza veya çalışanlarınıza en kaliteli, en temiz, en organize ve de en uygun fiyatlı beslenme ortamını yaratmak istiyorsanız, bizimle çalışarak en doğru kararı vermiş olacağınızdan emin ve rahat olun. Mezedaki ortamını ziyaret etmek isteyen herkesi dükkanımızda görmek bizim için şereftir.”