Sokaklar, caddeler, her yer rengarenk her yer cıvıl cıvıl

Duble keyif

Ön terasta Galata Kulesi arka terasta Karaköy Limanı ve tarihi yarımada manzarası… Keyfinize diyecek yok anlayacağınız. Geleneksel Türk mutfağını yeni mezelerle yorumlayan Duble Meze, Pera’nın ardından Karaköy’de de müdavimleriyle buluşuyor. Izgara enginar, Seferihisar mantısı, hardallı levrek, fıstıklı tulum ezme, ızgara yonga ciğer ve ızgara ahtapot yine damağımızı fethediyor. ‘Hem leziz yemekler hem de felekten bir gece olsun’ diyorsanız gecenin ilerleyen saatlerinde 80’ler ve 90’lara ait Türkçe müzikler size istediğinizden fazlasını verecek.

Tel: (0533)139 85 99







Bir iftar klasiği

Divan Grubu’nun İstanbul’un birçok noktasında yer alan restoranlarında Ramazan menüleri iftar sofralarına lezzet katıyor. Divan Grubu’nun amiral gemisi Divan İstanbul’un içinde yer alan Divan Pub ise canlı Türk Sanat Müziği eşliğinde iftar buluşmaları için hazır. Limitsiz meşrubatın dahil olduğu açık büfe olarak servis edilen menü kişi başı 140 liraya sunuluyor.

Tel: (0212) 315 55 00







Güzel bir gün

Mayısın ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü’nün sabahında ‘İyi ki varsın’ pastası eşliğinde annenize kocaman bir öpücük vermeye ne dersiniz? Beyaz Fırın’ın Anneler Günü için hazırladığı konseptler arasında çikolata parçalı bu pasta var. Peki Nişantaşı’nda annenize Viyana baharı yaşatmaya var mısınız? Nişantaşı Reasürans’taki Cafe Wien, Avusturya mutfağına özgü şinitzel, Macar gulaş, enfes tatlılar, özel kahveler ve çaylar eşliğinde keyifli bir Anneler Günü yemeği için şık bir alternatif olabilir.