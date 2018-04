Hayatınızdaki en unutulmaz gün. Her şey kusursuz olmalı... Mekan seçimi önemli, tabii vadettikleri de. Sizin tercihiniz hangisi?

Belki de biraz uzaklaşmak gerek...

Titanic Hotels, evlenecek çiftlerin en özel gününü unutulmaz bir hikayeye dönüştürüyor. İstanbul’da evlenen çiftler Antalya, Bodrum veya Berlin’de muhteşem bir balayı geçirme fırsatı da yakalıyor. Titanic Business Bayrampaşa ve Titanic Business Kartal’da minimum 300, Titanic Port Bakırköy’de ise minimum 200 kişilik düğünlerde geçerli olan bu fırsat yıl boyunca devam edecek. Ayrıca Titanic Hotels’in, Antalya ve Bodrum’da da alternatifleri var. Titanic Deluxe Belek, 1500 kişiye hizmet verebilen gala salonu veya doğayla iç içe açık alanları ile büyüleyici bir düğün için tüm imkanlara sahip. Akdeniz sahillerinin incisi Lara ise tematik mimarisiyle dikkat çeken Titanic Beach Lara, şehre yakın avantajlı konumu, 1000 kişilik şık gala salonu veya büyüleyici havuz başı atmosferi ile unutulmaz bir düğün yaşatabilir. Bodrum’un en güzel koylarından Güvercinlik’te, Pina Yarım Ada’sından Cennet Koyu’nu seyreden, Ege’nin iki yakası Bodrum ve Mikanos’un mimari esintilerini konfor için tasarlanmış konseptiyle birleştiren Titanic Deluxe Bodrum’da muhteşem bir Ege düğünü sizi bekliyor. Seçim sizin...







Siz ayrıntıları düşünmeyin

Deneyim önemli! Hyatt Regency Istanbul Ataköy’ün deneyimli düğün organizasyon ekibi bu özel gün için size destek olmaya hazır. Samimi ve sade bir seremoniden büyük kutlamalara kadar birçok farklı konsept sunan otelin seçenekleri arasından size en uygun olanı bulun ve kendinizi onlara emanet edin. 1000 metrekarelik kolonsuz balo salonu, hayal edilen tüm ayrıntıları unutulmaz anılara dönüştürecek çağdaş tasarım, son teknoloji olanakları ve iletişim sistemleri ile 650 misafire kadar ağırlama yapma imkanı sunuyor. The Residence ise düğünlerini Marmara Denizi manzarasına karşı geniş bir terasta gerçekleştirmek isteyen çiftler için biçilmiş kaftan. Çağdaş tasarımıyla öne çıkan The Residence, 60-100 kişi arasında misafiri ağırlayabiliyor.

Tel: (0212) 463 13 56







Şık detaylar

Planınız ister küçük bir nişan töreni ister görkemli bir düğün olsun, hayalinizdekileri gerçekleştirmek için Fairmont Quasar Istanbul’un düğün planlama ekibi yanınızda. Palissandro mermerleri ve kandillerle bezeli duvarları, 7.5 metre tavan yüksekliği ve ihtişamlı sedef kapılarıyla 600 kişiyi ağırlayabilen Luna Balo Salonu, düğün için cazip bir seçenek sunarken, hemen önünde yer alan ve yerden tavana kadar camlarla doğrudan bahçeye açılan fuaye de nikah merasimi için ideal bir alan. Menüler düğün töreninizi ziyafete dönüştürürken, düğün pastası günün unutulmaz detaylarından biri olmaya aday. Masal gibi bir düğün için davetin çiçekten pastaya, masa örtüsünden tabak takımlarına kadar tüm aksesuarlarını karşılaştırmalı olarak seçebilmeniz için hazırlanan ve düğün öncesi hazırlıklarda özel odanız gibi kullanabileceğiniz Event Studio da, otelin sunduğu ayrıcalıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Tel: (0212) 403 85 00







Sürprizi var

Anadolu yakasının Avrupa yakasına en yakın oteli konumundaki Limak Eurasia Luxury Hotel, hem konaklama hem de düğün, nişan gibi özel davetlerinizde her iki yakadan gelecek misafirlerinizin kolay ulaşımı açısından büyük avantaj sağlayabilir. Otel, şık davetler ve büyük toplantılar için bölgenin tek adresi olma konusunda iddialı. Dört mevsim düğün konsepti ve özel davetlere uygun son teknolojiyle donatılmış salonların yanı sıra; bahçe, havuz ve teras olmak üzere farklı mekan alternatifleri de seçenekler arasında yer alıyor. Bir de sürprizleri var; zincirin Antalya’da 4 adet 5 yıldızlı oteli bulunuyor ve İstanbul Limak Eurasia’da düğün yapan çiftlere bu otellerinden birinde balayı hediye ediliyor.

Tel: (0216) 680 42 00